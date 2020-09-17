Польша открыла границы для белорусов с туристическими визами

Источник материала: АФН

На сайте Пограничной службы Польши 16 сентября появилось пояснение о порядке прохождения границы. Там указано, что с 17 сентября 2020 года в страну могут въехать «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях».

При этом данной категории граждан нет в списке тех, кто после въезда в Польшу не должен отправляться на карантин. Поэтому туристы должны будут пройти самоизоляцию. Карантин составит 10 дней, сообщает tut.by со ссылкой на посольство Польши.

В сообщении указано: «Пограничные проверки на внутренних границах не проводятся с середины июня. Это также означает отмену санитарного контроля и отсутствие карантинных обязательств. Ограничения, включая ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, по-прежнему действуют на польской границе, которая также является внешней границей ЕС». Пограничная служба также отмечает, где можно пересечь границу с Беларусью, Украиной и Россией.

В конце августа в Польше и Литве заявили, что намерены упростить въезд для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19.