Антинародная власть: льготные кредиты на жилье - только силовикам, многодетным - до свидания

Семья со средними по стране доходами могла продать какое-то наследство, поднакопить, а недостающую на треть-пол квартиры сумму взять в кредит. Да, кредиты никогда не были дешевыми, но кредитовали несколько банков, ставка рефинансирования снижалась и перспективы казались светлыми и внятными.





Сколько это длилось? Пожалуй, конец 2017-го – начало 2018-го можно назвать первым кредитным бумом. Конец 2019 года и начало 2020-го было лучшим временем для тех, кто брал большой кредит, превышающий собственные накопления. На начало года коммерческие кредиты на общих основаниях и по партнерским программам с застройщиками выдавало шесть банков.





По весне пошли первые «звоночки» – банки один за другим стали сворачивать кредитование вторичной недвижимости. Затем стали исчезать кредиты на новостройки на общих основаниях.





Дольше всех продержались, сохраняя партнерские программы с застройщиками, Белинвестбанк и Беларусбанк. С 9 сентября Беларусбанк объявил о сворачивании кредитования новостроек в рамках партнерских программ. Всех. Даже « Минск Мир» от «Дана Холдингс».





На фоне этой новости как-то затерялась еще одна.





С 10 сентября в Беларусбанке (главном кредиторе всех льготников) приостановлен прием документов на получение кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

По этому указу кредитовались молодые семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты.

Официально Беларусбанк на льготных условиях еще выдает кредиты только по указу №13.





Про этот указ уже давно не вспоминали. Причина проста – в нем тоже указаны многодетные, дети-сироты, жители малых населенных пунктов, молодые семьи, только вот

реально по нему с 2018-го кредитовались в основном другие категории «льготников» – силовой блок.

Например, в этом году для них по программе строительства жилья должны были возвести по всей стране с десяток новых домов.





Вот список тех, кому полагается кредит под 5% годовых:





Военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований КГК, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящим военную службу, службу в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах финансовых расследований КГК, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.





Судьям.





Прокурорским работникам.





На сайтах трех банков – Белинвеста, Приорбанка, Белагропромбанка – на момент подготовки материала еще были разделы «кредит с субсидией» – читай, кредит по 240-му указу. Но нет уверенности, что заявки на кредитование будут еще принимать к тому моменту, когда вы закончите читать этот текст.





В общем, игры в государственную заботу о народе и детях в частности закончились. В условиях тотальной нехватки средств власти определились с приоритетами.