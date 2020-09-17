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Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции

17.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский парламент подтверждает, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и что после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не будет считать его президентом.

Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции
Европарламент требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования, а также наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян.

Как передает @radiosvaboda, Европарламент рекомендовал Еврокомиссии:

- увеличить финансирование гражданского общества Беларуси;

- заморозить трансферы средств Евросоюза государственным и подконтрольным правительству структурам;

- прекратить выдачу кредитов правительству от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР;

- организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, где рассмотреть "многомиллиардный финансовый пакет" для поддержки будущих реформ;

- приостановить с Беларусью переговоры о приоритетах Европейского партнерства;

- создать гуманитарный коридор и упростить выдачу виз политбеженцам и тем, кто нуждается в медицинской помощи после насилия;

- разработать в Европе специальную стипендиальную программу для студентов, исключенных из белорусских вузов по политическим мотивам;

- призвать не проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею 2021 года
 
 
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Европейский парламент подтверждает, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и что после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не...
 
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