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Европарламент не признал Лукашенко президентом и призвал ввести жесткие санкции
Источник материала: Партизан
Европейский парламент подтверждает, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и что после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не будет считать его президентом.
Европарламент требует ввести санкции против Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификации голосования, а также наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян.
Как передает
- увеличить финансирование гражданского общества Беларуси;
- заморозить трансферы средств Евросоюза государственным и подконтрольным правительству структурам;
- прекратить выдачу кредитов правительству от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР;
- организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, где рассмотреть "многомиллиардный финансовый пакет" для поддержки будущих реформ;
- приостановить с Беларусью переговоры о приоритетах Европейского партнерства;
- создать гуманитарный коридор и упростить выдачу виз политбеженцам и тем, кто нуждается в медицинской помощи после насилия;
- разработать в Европе специальную стипендиальную программу для студентов, исключенных из белорусских вузов по политическим мотивам;
- призвать не проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею 2021 года
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Европейский парламент подтверждает, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и что после окончания срока полномочий Александра Лукашенко не...
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