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На орбите карликовой звезды обнаружена огромная планета

17.09.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исследователи Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили большую планету, которая вращается вокруг маленькой звезды — в прошлом она естественным образом превратилась сперва в красного гиганта, а затем стала белым карликом.

Планета WD 1586b, которая вращается вокруг карлика под названием WD 1856+534, по размерам сопоставима с Юпитером — крупнейшей планетой Солнечной системы. WD 1586 b в десять раз крупнее WD 1856+534.

До этого открытия ученые лишь предполагали по косвенным признакам, что на орбите белых карликов могут находиться планеты. Теперь же появилось первое реальное тому подтверждение.

Теперь специалисты озадачены другим вопросом: как планета уцелела во время превращения звезды в красного гиганта. Считается, что этот процесс уничтожает планеты поблизости. Не исключено, что WD 1856b изначально находилась значительно дальше от звезды, а затем, после ее превращения в белого карлика, «придвинулась».

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Исследователи Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили большую планету, которая вращается вокруг маленькой звезды — в прошлом она естественным образом...
 
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