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На орбите карликовой звезды обнаружена огромная планета
Источник материала: Onliner
Исследователи Висконсинского университета в Мэдисоне
Планета WD 1586b, которая вращается вокруг карлика под названием WD 1856+534, по размерам сопоставима с Юпитером — крупнейшей планетой Солнечной системы. WD 1586 b в десять раз крупнее WD 1856+534.
До этого открытия ученые лишь предполагали по косвенным признакам, что на орбите белых карликов могут находиться планеты. Теперь же появилось первое реальное тому подтверждение.
Теперь специалисты озадачены другим вопросом: как планета уцелела во время превращения звезды в красного гиганта. Считается, что этот процесс уничтожает планеты поблизости. Не исключено, что WD 1856b изначально находилась значительно дальше от звезды, а затем, после ее превращения в белого карлика, «придвинулась».
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
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Исследователи Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили большую планету, которая вращается вокруг маленькой звезды — в прошлом она естественным образом...
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