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Николай Лукашенко не учится в гимназии при МГУ
17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко не учится в гимназии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сообщают
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нет, это не правда, ничего подобного", – сказали в гимназии.
Напомним, в этом году Николай окончил девятый класс Острошицкой средней школы и июне он
Кроме того, накануне некоторые СМИ сообщили, что из лицея БГУ ушли две внучки Александра Лукашенко – Анастасия и Дарья.
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В секретариате гимназии при Московском государственном университете опровергли информацию о том, что у них учится младший сын Александра Лукашенко.
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