Николай Лукашенко не учится в гимназии при МГУ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко не учится в гимназии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сообщают РИА Новости со ссылкой на секретариат учреждения образования.

"Нет, это не правда, ничего подобного", – сказали в гимназии.

Напомним, в этом году Николай окончил девятый класс Острошицкой средней школы и июне он поступил в лицей БГУ , где собирался учиться по профилю "биология". Однако перед началом учебного года стало известно, что его документы забрали из лицея.

Кроме того, накануне некоторые СМИ сообщили, что из лицея БГУ ушли две внучки Александра Лукашенко – Анастасия и Дарья.