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Кейт Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл

17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала неожиданный жест в сторону жены принца Гарри Меган Маркл: тайное послание герцогини взволновало поклонников королевства.

Недавно будущая королева-консорт нанесла официальный визит в популярную лондонскую кондитерскую, где испекла булочки вместе с мужем. Миддлтон удивила поклонников не только оригинальным нарядом, но и особенным аксессуаром, напоминающим о ее мятежной сопернице.

© REUTERS / POOL
Кейт Миддлтон в образе "королевы роз" сходила в парк развлечений

В сети обсуждают неожиданный поступок Кейт Миддлтон: любимица британской королевы будто бы подала тайный знак Меган Маркл. 

К такому мнению пользователи социальных сетей пришли из-за украшений, которые надела герцогиня Кембриджская. Все дело в том, что сережки из розовых кристаллов были куплены у любимого бренда украшений ее соперницы и несут определенное послание.

"Сережки из родохрозита обладают исцеляющим свойством и говорят о любви и сострадании. Также этот камень помогает справиться с болью от утраты", – отметил источник издания Hello.

И пока Миддлтон пытается осознать свои ошибки, принц Гарри разбирает подарки после дня рождения и вспоминает, как веселился до встречи с Меган Маркл.

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Пользователи социальных сетей предполагают, что герцогиня Кембриджская раскаялась в своих поступках и соскучилась по сопернице.
 
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