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Кейт Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл
17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала неожиданный жест в сторону жены принца Гарри Меган Маркл: тайное послание герцогини взволновало поклонников королевства.
Недавно будущая королева-консорт нанесла официальный визит в популярную лондонскую кондитерскую, где
© REUTERS / POOL
В сети обсуждают неожиданный поступок Кейт Миддлтон: любимица британской королевы будто бы подала тайный знак Меган Маркл.
К такому мнению пользователи социальных сетей пришли из-за украшений, которые надела герцогиня Кембриджская. Все дело в том, что сережки из розовых кристаллов были куплены у любимого бренда украшений ее соперницы и несут определенное послание.
"Сережки из родохрозита обладают исцеляющим свойством и говорят о любви и сострадании. Также этот камень помогает справиться с болью от утраты", – отметил источник издания Hello.
И пока Миддлтон пытается осознать свои ошибки, принц Гарри разбирает подарки после дня рождения и вспоминает,
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Пользователи социальных сетей предполагают, что герцогиня Кембриджская раскаялась в своих поступках и соскучилась по сопернице.
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