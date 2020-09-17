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Ураган "Салли" обрушился на США – фото

17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ураган "Салли" обрушился на американские штаты Алабама и Флорида, а также некоторых районах Луизианы и Нового Орлеана. Там было объявлено штормовое предупреждение.

В среду ураган усилился до опасной второй категории, позже он ослаб до тропического шторма. Сильные и продолжительные ливни привели к катастрофическим наводнениям, опасным для жизни.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие повреждения нанес ураган "Салли", встретившись с американским побережьем Мексиканского залива.

"Салли" усилился до урагана 14 сентября, тогда его максимальная скорость ветра достигала 150 километров в час. Синоптики переквалифицируют шторм в ураган, когда скорость ветра становится больше 119 километров в час. В свою очередь тропическим штормам присваиваются имена, когда скорость ветра в них достигает 62 километров в час. 

 
 
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Больше полумиллиона американцев остались без электричества, один человек погиб и один числится пропавшим без вести из-за тропического шторма "Салли".
 
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