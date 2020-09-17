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Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен - Sputnik. Ряд ученых выдвинули оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в соцсетях сообщил социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.
"Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира", – написал Ерофеев.
© REUTERS / TIKSA NEGERI
Конкретных имен ученых, выдвинувших Навального, он не называет, но не исключает, что инициативу поддержат "государственные деятели или представители международных организаций".
По словам Ерофеева, "среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение".
Напомним, недавно на Нобелевскую премию мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов
Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.
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В общей сложности в этом году на Нобелевскую премию мира уже номинировали около 300 человек, в том числе лидера США Дональда Трампа.
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