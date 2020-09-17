Оппозиционера Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Ряд ученых выдвинули оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в соцсетях сообщил социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.

"Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира", – написал Ерофеев.

Конкретных имен ученых, выдвинувших Навального, он не называет, но не исключает, что инициативу поддержат "государственные деятели или представители международных организаций".

По словам Ерофеева, "среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение".

Напомним, недавно на Нобелевскую премию мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов выдвинули президента США Дональда Трампа. Всего на Нобелевскую премию мира в этом году уже номинировали около 300 человек.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

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