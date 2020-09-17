Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Заднепряный: перерегистрация партий не должна носить фискальный характер

В Беларуси будут перерегистрированы политические партии, соответствующее поручение Минюсту страны накануне озвучил президент Александр Лукашенко. Как эта новость может быть воспринята лидерами действующих белорусских партий, слушателям радио Sputnik рассказал председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.

"Перерегистрация, может, и нужна, но не в тех случаях, когда она носит фискальный характер и преследует цель убрать неугодных. Мы наступаем на те "грабли", которые не способствуют ведению диалога и умиротворять те сложные процессы, которые сегодня наблюдаются в нашем государстве. Но если анонсированная перерегистрация будет способствовать развитию партийного процесса, то мы будем это приветствовать", – отметил политик.

Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси.

Также о создании политической партии и общественного объединения заявила и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Вместе с юристами своей инициативной группы она уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы. Называться общественное объединение будет "Право будущего". Его деятельность, по словам политика, в первую очередь будет направлена на правовое просвещение населения и оказание помощи в написании законопроектов.

Комментарий лидера Республиканской партии труда и справедливости Василия Заднепряного слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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