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Заднепряный: перерегистрация партий не должна носить фискальный характер
17.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси будут перерегистрированы политические партии, соответствующее поручение Минюсту страны
"Перерегистрация, может, и нужна, но не в тех случаях, когда она носит фискальный характер и преследует цель убрать неугодных. Мы наступаем на те "грабли", которые не способствуют ведению диалога и умиротворять те сложные процессы, которые сегодня наблюдаются в нашем государстве. Но если анонсированная перерегистрация будет способствовать развитию партийного процесса, то мы будем это приветствовать", – отметил политик.
Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико
Также о создании политической партии и общественного объединения
Комментарий лидера Республиканской партии труда и справедливости Василия Заднепряного слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Партийная ревизия в стране может пойти по двум сценариям, считает известный белорусский политик Василий Заднепряный.
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