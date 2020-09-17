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Генпрокуратура поручила исполкомам усилить контроль за режимом работы субъектов хозяйствования

17.09.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура поручила исполкомам усилить контроль за режимом работы субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура поручила исполкомам усилить контроль за режимом работы субъектов хозяйствования

«Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем, — говорится в сообщении. — Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас».

По информации Генпрокуратуры, «фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске».

«При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день "санитарным". Во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме, — отмечается в сообщении. — Прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников».

При выявлении нарушений «виновные будут привлечены к ответственности».

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура поручила исполкомам усилить контроль за режимом работы субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба ведомства.
 
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