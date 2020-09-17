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Под Молодечно нашли тело 57-летнего грибника

17.09.2020 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спасатели 17 сентября в лесу возле деревни Радевцы Молодечненского района нашли тело 57-летнего жителя Молодечно, который утром 16 сентября поехал за грибами и пропал.

Под Молодечно нашли тело 57-летнего грибника

«О пропаже мужчины нам заявили его родственники. Он 16 сентября около 07:30 из деревни Радевцы на велосипеде поехал в лес за грибами и обратно не вернулся. Сегодня я выехал на его поиски. Около 12.30 мне позвонили спасатели и сообщили, что обнаружили в лесу труп этого мужчины. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера. Известно, что он страдал хроническим заболеванием», — рассказал корреспонденту Mlyn.by координатор поисково-спасательного отряда «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович.

Проверку по факту гибели человека будет проводить Следственный комитет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Спасатели 17 сентября в лесу возле деревни Радевцы Молодечненского района нашли тело 57-летнего жителя Молодечно, который утром 16 сентября поехал за грибами и...
 
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