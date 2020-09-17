Европарламент не признал Лукашенко президентом и принял резолюцию по Беларуси

Источник материала: Ежедневник

В резолюции евродепутаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и требуют от Евросоюза ввести санкции, в том числе экономические.

«Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси», — говорится в резолюции.

Европарламент «осуждает самым решительным образом белорусские власти за их жестокое подавление мирных протестов за справедливость, свободу и демократию после фальсифицированных президентских выборов 9 августа; призывает к немедленному прекращению насилия, немедленному и безоговорочному освобождению и снятию всех обвинений со всех лиц, задержанных по политическим мотивам, до и после так называемых выборов 9 августа, включая всех лиц, задержанных за участие в протестах против результаты выборов или против насилия, использованного властями, или за выражение их поддержки этим протестам».

В резолюции содержится призыв «положить конец жестокому обращению и пыткам, включить в Уголовный кодекс Беларуси конкретное определение пытки в соответствии с международными стандартами в области прав человека, а также внести изменения в законодательство для криминализации насильственных исчезновений». В документе говорится о необходимости «н всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом против народа Беларуси». Европарламент подчеркивает свою решимость способствовать таким расследованиям.

Евродепутаты также высказались за санкции в отношении Лукашенко и чиновников, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в Беларуси. Парламентарии также просят ЕС заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов, в том числе от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Вместе с тем, финансирование структур гражданского общества в стране, по мнению Европарламента, должно быть увеличено. Европарламент призывает ЕС «организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, собрав вместе международные финансовые институты, страны Большой семерки, государства-члены и институты ЕС, а также других лиц, желающих предоставить многомиллиардный финансовый пакет для поддержки будущих реформ и реструктуризации экономики».

Кроме того, парламент призывает отозвать решение о проведении в Беларуси Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Также Европарламент «осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Беларусь, в частности делегирование так называемых экспертов по СМИ в государственные СМИ Беларуси и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает Правительство Российской Федерации прекратить любое скрытое или открытое вмешательство в внутренние процессы Беларуси; призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Беларуси; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси».

Кроме того, сегодня Европарламент принял резолюцию по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В документе парламентарии призывают ввести санкции против России и предлагают остановить строительство «Северного потока-2».

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и служат политическим ориентиром для правительств ЕС.

