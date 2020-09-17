ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главного тренера сборной Беларуси по фристайлу лишили именной президентской стипендии

17.09.2020 15:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Николаю Козеко предлагают порядке вернуть выплаченные ему в течение года средства. Под руководством Козеко белорусские спортсмены завоевали четыре олимпийские золотые медали.

О лишении тренера премии говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Tut.by.


Николай Козеко возглавлял белорусскую команду по фристайлу с 1993 года. Кавалер ордена Отечества I, II и III степени. 

Ранее Козеко выступил с осуждением жестких действий правоохранителей во время уличных акций протеста.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николаю Козеко предлагают порядке вернуть выплаченные ему в течение года средства. Под руководством Козеко белорусские спортсмены завоевали четыре олимпийские...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Генпрокуратуре прокомментировали акцию с не работавшими 16 сентября кафе и магазинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика