Главного тренера сборной Беларуси по фристайлу лишили именной президентской стипендии

Источник материала: Ежедневник

Николаю Козеко предлагают порядке вернуть выплаченные ему в течение года средства. Под руководством Козеко белорусские спортсмены завоевали четыре олимпийские золотые медали.

О лишении тренера премии говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Tut.by .





Николай Козеко возглавлял белорусскую команду по фристайлу с 1993 года. Кавалер ордена Отечества I, II и III степени.

Ранее Козеко выступил с осуждением жестких действий правоохранителей во время уличных акций протеста.



