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Главного тренера сборной Беларуси по фристайлу лишили именной президентской стипендии
17.09.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Николаю Козеко предлагают порядке вернуть выплаченные ему в течение года средства. Под руководством Козеко белорусские спортсмены завоевали четыре олимпийские золотые медали.
О лишении тренера премии говорится в документе, оказавшемся в распоряжении
Николай Козеко возглавлял белорусскую команду по фристайлу с 1993 года. Кавалер ордена Отечества I, II и III степени.
Ранее Козеко выступил с осуждением жестких действий правоохранителей во время уличных акций протеста.
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Николаю Козеко предлагают порядке вернуть выплаченные ему в течение года средства. Под руководством Козеко белорусские спортсмены завоевали четыре олимпийские...
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