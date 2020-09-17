СК завершил расследование дела о мошенничества в автостраховании

Источник материала: Ежедневник

Участники преступной деятельности в период с 2016 года по 2018 год на территории Минска совершали многочисленные инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано 8 эпизодов преступной деятельности

Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых автомобилях. Заранее на территории Беларуси они подыскивали лиц для инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Это всегда были белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до 500 евро.

Для инсценировки страхового случая они умышленно повреждали автомобили путем их столкновения. Затем по их преступной схеме водитель поврежденного автомобиля с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами – виновником ДТП. Стоит отметить, что обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия только ночью.

Впоследствии фигуранты обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, предоставляя им недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка.

В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 320, BMW 730, Audi A6, Mercedes ML320 и другие.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории России.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более 94 тысяч рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 65 тысяч рублей наложен арест. Всего фигурантами возмещено более 80 тысяч рублей.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К восьми гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России – залог, еще пять россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.