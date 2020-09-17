Блокировка кредитов, непризнание президента, жесткие финансовые санкции. Резолюция Европарламента

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Фото: Olivier Matthys. Bloomberg

Резолюцию Европарламента поддержали 574 депутата при 37 проголосовавших против и 82 воздержавшихся. Главное положение резолюции - непризнание состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси. После истечения президентских полномочий Александра Лукашенко 5 ноября, парламент не будет считать его президентом Беларуси и представителем страны в международных переговорах.

Европарламент признает Координационный совет как орган, временно представляющий белорусов, которые требуют демократических изменений, и открытый для всех политических и социальных сил общества. Евродепутаты поддерживают его стремление к проведению новых честных и прозрачных выборов президента Беларуси.