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Блокировка кредитов, непризнание президента, жесткие финансовые санкции. Резолюция Европарламента
Источник материала: Myfin
Резолюцию Европарламента поддержали 574 депутата при 37 проголосовавших против и 82 воздержавшихся. Главное положение резолюции - непризнание состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси. После истечения президентских полномочий Александра Лукашенко 5 ноября, парламент не будет считать его президентом Беларуси и представителем страны в международных переговорах.
Европарламент признает Координационный совет как орган, временно представляющий белорусов, которые требуют демократических изменений, и открытый для всех политических и социальных сил общества. Евродепутаты поддерживают его стремление к проведению новых честных и прозрачных выборов президента Беларуси.
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Сегодня Европарламент по итогам заседания 17 сентября принял довольно жесткую резолюцию, в которой не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси (по...
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