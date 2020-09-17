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Блокировка кредитов, непризнание президента, жесткие финансовые санкции. Резолюция Европарламента

17.09.2020 15:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Olivier Matthys. Bloomberg

Резолюцию Европарламента поддержали 574 депутата при 37 проголосовавших против и 82 воздержавшихся. Главное положение резолюции - непризнание состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси. После истечения президентских полномочий Александра Лукашенко 5 ноября, парламент не будет считать его президентом Беларуси и представителем страны в международных переговорах.

Европарламент признает Координационный совет как орган, временно представляющий белорусов, которые требуют демократических изменений, и открытый для всех политических и социальных сил общества. Евродепутаты поддерживают его стремление к проведению новых честных и прозрачных выборов президента Беларуси.

 
 
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Сегодня Европарламент по итогам заседания 17 сентября принял довольно жесткую резолюцию, в которой не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси (по...
 
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