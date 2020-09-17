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Иностранка, у которой изымали из ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, - о судьбе денег
Источник материала: Tut.by
Гражданке Украины, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа. Напомним, из-за их исчезновения женщина ранее
Украинка оказалась среди пострадавших клиентов Белгазпромбанка, у которых после
Гражданка Украины также написала обращение в КГБ на имя председателя.
Как разрешилась ситуация с деньгами
В июле, как рассказывала ранее женщина, ее вызывали в КГБ, а в конце августа ей вернули деньги. Сейчас она находится в Украине, ей специально пришлось приехать в Беларусь, чтобы получить денежные средства.
— Вся эта ситуация для меня была большим стрессом. Но я понимала, что на моей стороне правда, я была готова доказать законность получения этих денег, я заработала эти деньги. И мне нечего было терять, поэтому оставляла обращения на сайте президента, — рассказывает женщина.
Она говорит, что вопросов к белорусским силовикам у нее нет.
— Столкнулась с профессиональными людьми (речь про представителей КГБ. — Прим. ред.), у меня к ним нет вопросов, если убрать шок и негативные эмоции, которые изначально были, — уточняет женщина и добавляет, что ей вернули всю изъятую сумму.
Ранее она рассматривала вариант инвестировать деньги в белорусскую экономику, в том числе, возможно, вложиться в недвижимость. Сейчас эти планы, по ее словам, под вопросом.
— У меня в Беларуси жених. Но мы пока не знаем, где и как планировать наше будущее.
Напомним, ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов.
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Иностранка, у которой изымали из ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, - о судьбе денег
Гражданке Украины, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги. По ее словам, денежные средства ей выдали в...
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