Иностранка, у которой изымали из ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, - о судьбе денег

Источник материала: Tut.by

Гражданке Украины, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа. Напомним, из-за их исчезновения женщина ранее написала заявление в милицию, а также дважды оставила электронное обращение на сайте президента, в котором попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Украинка оказалась среди пострадавших клиентов Белгазпромбанка, у которых после обыска в головном офисе банка изъяли содержимое депозитарных ячеек. Женщина написала заявления во Фрунзенское РУВД и ДФР Госконтроля (позже ей ответили, что передали обращение в КГБ). Она рассказывала, что в банке находилось больше 170 тысяч долларов. Она также дважды оставила электронное обращение на сайте президента. «Ситуация критическая, так как это все, что есть у моей семьи, а у меня двое детей. Надеюсь, что мне не придется пострадать за свое доверие к вашей стране, к ее порядку и закону», — говорилось в письме, которое было адресовано Александру Лукашенко.

Гражданка Украины также написала обращение в КГБ на имя председателя.

Как разрешилась ситуация с деньгами

В июле, как рассказывала ранее женщина, ее вызывали в КГБ, а в конце августа ей вернули деньги. Сейчас она находится в Украине, ей специально пришлось приехать в Беларусь, чтобы получить денежные средства.

— Вся эта ситуация для меня была большим стрессом. Но я понимала, что на моей стороне правда, я была готова доказать законность получения этих денег, я заработала эти деньги. И мне нечего было терять, поэтому оставляла обращения на сайте президента, — рассказывает женщина.

Она говорит, что вопросов к белорусским силовикам у нее нет.

— Столкнулась с профессиональными людьми (речь про представителей КГБ. — Прим. ред.), у меня к ним нет вопросов, если убрать шок и негативные эмоции, которые изначально были, — уточняет женщина и добавляет, что ей вернули всю изъятую сумму.

Ранее она рассматривала вариант инвестировать деньги в белорусскую экономику, в том числе, возможно, вложиться в недвижимость. Сейчас эти планы, по ее словам, под вопросом.

— У меня в Беларуси жених. Но мы пока не знаем, где и как планировать наше будущее.

Напомним, ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов.