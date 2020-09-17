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Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross получит подзаряжаемую гибридную установку
Источник материала: Tut.by
Компания Mitsubishi поделилась тизерными изображениями обновленной версии «паркетника»
Внешний облик кроссовер заметно преобразится, а некоторые дизайнерские элементы, как отметили в Mitsubishi, будут позаимствованы у концепта
В моторной гамме останутся нынешние двигатели (это 1,5-литровый бензиновый мотор и турбодизель 2.2, который, правда, на нашем рынке не доступен), но с обновлением Eclipse Cross обзаведется также гибридной установкой с возможностью подзарядки батареи (PHEV). Подробности о ней станут известны позже — премьера обновленного кроссовера состоится этой осенью. Продажи начнутся в первой половине следующего года.
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Компания Mitsubishi поделилась тизерными изображениями обновленной версии «паркетника» Eclipse Cross. Это будет плановая модернизация модели, которая появилась в 2017 году.
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