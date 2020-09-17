Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross получит подзаряжаемую гибридную установку

Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi поделилась тизерными изображениями обновленной версии «паркетника» Eclipse Cross . Это будет плановая модернизация модели, которая появилась в 2017 году.





Внешний облик кроссовер заметно преобразится, а некоторые дизайнерские элементы, как отметили в Mitsubishi, будут позаимствованы у концепта e-Evolution , показанного на автосалоне в Токио осенью 2017 года. Eclipse Cross получит более агрессивное оформление передка с измененной головной оптикой, новые бамперы и задние фонари, которые лишатся перемычки, разделяющей на две части заднее стекло. В салоне ожидается усовершенствованная мультимедиа-система.





В моторной гамме останутся нынешние двигатели (это 1,5-литровый бензиновый мотор и турбодизель 2.2, который, правда, на нашем рынке не доступен), но с обновлением Eclipse Cross обзаведется также гибридной установкой с возможностью подзарядки батареи (PHEV). Подробности о ней станут известны позже — премьера обновленного кроссовера состоится этой осенью. Продажи начнутся в первой половине следующего года.