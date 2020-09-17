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КХЛ заплатило своим клубам. Вот сколько получило минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги распределил между клубами доходы от продажи прав на телетрансляции в прошлом сезоне.
Минское «Динамо» получит от КХЛ 142 тысячи долларов. Это рекордная для клуба, но при этом одна из самых малых в лиге сумм.
Больше всего от КХЛ получит хельсинкский «Йокерит» — 674 тысячи долларов.
Суммы определялись на основе спроса на телевизионные права игр с участием команд.
Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на следующие цели:
— модернизацию инфраструктуры арен;
— производство качественного видео-контента;
— совершенствование и модернизацию телевизионных трансляций домашних матчей в случае производства или его финансирования Клубом;
— организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования);
— модернизацию Системы контроля и управления доступом (СКУД) и билетных систем спортсооружений;
— повышение уровня обслуживания зрителей.
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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги распределил между клубами доходы от продажи прав на телетрансляции в прошлом сезоне.
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