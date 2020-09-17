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КХЛ заплатило своим клубам. Вот сколько получило минское «Динамо»

17.09.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги распределил между клубами доходы от продажи прав на телетрансляции в прошлом сезоне.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минское «Динамо» получит от КХЛ 142 тысячи долларов. Это рекордная для клуба, но при этом одна из самых малых в лиге сумм.

Больше всего от КХЛ получит хельсинкский «Йокерит» — 674 тысячи долларов.

Суммы определялись на основе спроса на телевизионные права игр с участием команд.

Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на следующие цели:

— модернизацию инфраструктуры арен;

— производство качественного видео-контента;

— совершенствование и модернизацию телевизионных трансляций домашних матчей в случае производства или его финансирования Клубом;

— организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования);

— модернизацию Системы контроля и управления доступом (СКУД) и билетных систем спортсооружений;

— повышение уровня обслуживания зрителей.

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги распределил между клубами доходы от продажи прав на телетрансляции в прошлом сезоне.
 
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