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Чехия опровергает информацию о поставках спецсредств для властей Беларуси

17.09.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг в четверг информацию белорусского telegram-канала NEXTA о прибытии в страну большегрузного автомобиля за спецсредствами для правоохранителей Беларуси.

Согласно сообщению, на чешский оружейный завод Zeveta в городе Бойковице на юго-востоке республики прибыл белорусский большегрузный автомобиль. Он, по данным канала, должен доставить спецсредства для силовиков, участвующих в разгоне акций протеста в Беларуси.

"Это проверили спецслужбы и полиция. Согласно докладу директора Службы безопасности и информации (контрразведки), автомобиль на территорию предприятия не въезжал".

Лживым назвала утверждение NEXTA представитель дирекции оружейной компании Романа Бахуркова.

"Опубликованная информация о якобы осуществленном въезде белорусского грузовика является полностью лживой. Наша компания вновь заявляет, что выполняет все чешские и международные предписания [связанные с эмбарго на поставки специальных средств, которые могут быть использованы для разгона акций протеста в Белоруссии]. Мы предпримем в правовом поле необходимые шаги для охраны нашего доброго имени", - сказала она, передает ТАСС.

 
 
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Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг в четверг информацию белорусского telegram-канала NEXTA о прибытии в страну большегрузного...
 
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