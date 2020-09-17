Генпрокуратура РБ требует привлечь к ответственности участников забастовки 16 сентября

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси поручила облисполкомам и Мингорисполкому усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.

Поручение стало реакцией Генпрокуратуры на прозвучавшие в начале недели призывы провести 16 сентября общенациональную забастовку.

«При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», – говорится в заявлении Генпрокуратуры РБ.

«Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем», - сказано в заявлении.

«Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день «санитарным». о всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме», - отмечается в заявлении.

Между тем, тот факт, что по итогам вчерашней забастовки Генпрокуратура разродилась заявлением о грядущем наказании, говорит в пользу предположения, что вчерашняя забастовка все-таки удалась.