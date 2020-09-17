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Простить? Минчанин стал инвалидом от взрыва светошумовой гранаты
Источник материала: Партизан
32-летний житель Минска потерял часть стопы после взрыва светошумовой гранаты
Ночью 10 августа Георгий Сайковский возвращался домой возле метро "Пушкинская" в Минске, передает
Когда до подъезда оставалось 200 метров, у него под ногами взорвалась светошумовая граната. Люди помогли добраться до больницы.
Утром парень понял, что после операции у него фактически не осталось стопы. Впереди у Георгия трудный процесс реабилитации.
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32-летний житель Минска потерял часть стопы после взрыва светошумовой гранаты
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