Органайзер вместо переднего пассажира. Как вам идея?

Источник материала: Onliner

Если вы часто ездите в машине в одиночку, то наверняка вам знакома ситуация, когда переднее пассажирское кресло превращается в склад. Там частенько валяются телефон, сумка с документами, солнечные очки, бутылка воды и пр. Резкое торможение — и все летит вниз. Ребята из проекта izzy предлагают интересное решение для «одиноких водителей».





Они разработали сумку, которая занимает место переднего пассажира, легко фиксируется за подголовник ремешком и выполняет роль удобного органайзера. Компания собирает деньги на запуск проекта на Kickstarter и уже получила 5500 долларов от людей со всего мира. К слову, цель — 17 630 долларов.









В комплекте с сумкой идут 5 маленьких и 2 большие перегородки на липучке, которые позволят настроить органайзер под индивидуального пользователя. Кроме того, есть еще эластичная перегородка, отделение для мусора и плечевой ремень. Сумка выполнена из водонепроницаемого материала, и ее можно носить отдельно от машины (через плечо). При желании органайзер можно установить не спереди, а сзади. Главное, чтобы был подголовник для фиксации.

Как вам идея сумки izzy?

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