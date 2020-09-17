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Органайзер вместо переднего пассажира. Как вам идея?

17.09.2020 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы часто ездите в машине в одиночку, то наверняка вам знакома ситуация, когда переднее пассажирское кресло превращается в склад. Там частенько валяются телефон, сумка с документами, солнечные очки, бутылка воды и пр. Резкое торможение — и все летит вниз. Ребята из проекта izzy предлагают интересное решение для «одиноких водителей». 

Органайзер вместо переднего пассажира. Как вам идея?

Они разработали сумку, которая занимает место переднего пассажира, легко фиксируется за подголовник ремешком и выполняет роль удобного органайзера. Компания собирает деньги на запуск проекта на Kickstarter и уже получила 5500 долларов от людей со всего мира. К слову, цель — 17 630 долларов.

Органайзер вместо переднего пассажира. Как вам идея?
Органайзер вместо переднего пассажира. Как вам идея?

В комплекте с сумкой идут 5 маленьких и 2 большие перегородки на липучке, которые позволят настроить органайзер под индивидуального пользователя. Кроме того, есть еще эластичная перегородка, отделение для мусора и плечевой ремень. Сумка выполнена из водонепроницаемого материала, и ее можно носить отдельно от машины (через плечо). При желании органайзер можно установить не спереди, а сзади. Главное, чтобы был подголовник для фиксации.

Как вам идея сумки izzy?

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Если вы часто ездите в машине в одиночку, то наверняка вам знакома ситуация, когда переднее пассажирское кресло превращается в склад. Там частенько валяются...
 
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