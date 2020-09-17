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«Не знали, какой контент делать, чтобы никого не обидеть» — кейс по запуску продаж в Instagram
17.09.2020 16:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Свой проект по продаже детской одежды через Instagram
— Я 4 года активно занимаюсь SММ и развитием бизнеса в Instagram. Когда я начинала в 2016 году, не было хороших курсов по SММ, тогда даже статистики в приложении Istagram не было — всему училась на практике, набивала шишки.
А затем я стала вести собственный блог, консультировать по SММ бизнес и тех, кто развивает личный бренд. Недавно ко мне обратился собственник компании, которая занимается производством элитной детской мебели с предложением наладить продажи. На примере этого кейса хочу рассказать о том, как лучше действовать и о чем стоит подумать заранее, если вы решили начать продавать в Instagram.
На момент начала нашего сотрудничества с клиентом его производство уже работало три года под другим названием. Два партнера разошлись, бизнес остался без маркетинга и всех каналов продаж. Моей задачей было за два месяца «упаковать» бизнес с нуля и запустить продажи.
В графе «дано» у нас были налаженное производство, разработанные изделия и небольшой шоурум в центре Минска. Производство простаивало, компания теряла деньги — все нужно было делать «срочно и еще вчера».
Время пошло…
6 июля 2020 я приступила к работе. По моему плану за первый месяц мы должны были полноценно «упаковать» бизнес, на второй — запустить продажи. К работе над проектом я дополнительно привлекла специалиста по визуалу, которая участвовала во всех процессах, от создания концепта до стилизации фотосессий.
Что мы сделали за первые три недели:
1. Разработали новую концепцию и ДНК бренда, придумали новое название и позиционирование. Мы старались переключить внимание клиентов с высокой цены продукта на эмоции. Показать, что они покупают не просто кровать для ребенка, а целый домик, с которым можно играть.
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2. Определили целевую аудиторию. Прорисовали несколько подробных портретов. Обобщенно — это мамы (25−45 лет) среднего и выше достатка, проживающие в крупных городах.
3. Изучили местный рынок детской мебели. Поскольку изделия производятся из натуральных материалов в авторском дизайне, ценовой сегмент определили как средний и выше среднего. Основные конкуренты в данной ценовой категории в России, у нас в Беларуси прямых конкурентов не нашли. Запланировали работать на рынок Беларуси и России, в перспективе — Европа, США.
4. Подготовили референсы к съемкам, предварительный визуал для Instagram, который должен транслировать наши ценности — это эксклюзивный дизайн, натуральность и многофункциональность. Сняли несколько видеороликов, которые должны были помочь передать тактильные ощущения и удовольствие от использования продукта.
Отсняли также один видеоролик с небольшим интервью основателя и демонстрацией производства. Провели 12 фотосессий, в том числе с детками. Подбирали деток среди лояльных подписчиков. Позже всем участникам отправляли все фотографии для личного пользования.
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5. Переработали ассортимент: убрали низкомаржинальные изделия, чтобы в среднем маржинальность держалась на уровне 30−35% (оптимум для этой категории товаров). Добавили товары повышенного спроса — актуальную коллекцию к началу учебного года.
6. Разработали план продвижения аккаунта в Instagram при помощи таргетированной рекламы и блогеров.
7. Создали полноценный каталог изделий и сайт-визитку. Все делали самостоятельно при помощи конструктора, дополнительного финансирования это не потребовало.
8. Выложили контент в Instagram 24 июля. На старте — 124 подписчика, практически нулевая активность. При этом мы сознательно не заводили новый аккаунт, а взяли старый, чтобы обойти все лимиты для новых профилей в Instagram. На данный момент для страниц, созданных не более 3 месяцев назад, эти лимиты следующие:
Для сравнения на старых аккаунтах (созданных не более 6 месяцев назад):
За нарушения лимитов вам грозит «теневой бан», временная или даже вечная блокировка.
В первый день было сделано сразу 12 постов, полная упаковка профиля — мы начали активно тестировать рекламные креативы с помощью таргетированной рекламы.
Продвижение и результаты
На следующем этапе мы перешли непосредственно к продвижению. Что мы сделали с 4-й по 8-ю недели работы:
Каждый день запускали таргетированную рекламу на различные бюджеты (всего за пять недель было потрачено $ 209). Настраивали рекламу на различные аудитории вот таким образом:
Естественно, под каждую из этих категорий мы создавали разные тексты и креативы (акции, розыгрыши, опросы и т.п.) и тестировали их.
В итоге нам удалось выйти на клик стоимостью:
Это очень хороший результат, потому что средняя стоимость клика в данной категории 6−10 рос. рублей (около $ 0,08−0,13).
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В целом по итогам этой работы мы получили такие показатели:
Также мы работали с блогером, 3 августа у нас была реклама-розыгрыш в сторис. Общие затраты составили $ 170 (оплата рекламы, приз, доставка). Пришло 2200 подписчиков, примерно 200 отписок, хорошо выросли в дальнейшем охваты в профиле.
Итого за 5 недель:
В разы выросли охваты на постах (было 100−150, стало 1000−3500) и сторис (было 35−50, стало 300−650).
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Зафиксировали 1174 сохранения постов, из расчета общего числа кликов — каждый 10-й посетитель хотя бы раз делал сохранение на нашей Instagram-странице.
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Трудности и рекомендации после выхода из проекта
Самым трудным периодом стали 2 недели после выборов в Беларуси: абсолютная тишина по всем активностям. Все мы живые люди и сами безумно переживали из-за происходящего. Тяжело было погружаться в работу, не говоря уже о вопросе, на который никто не мог толком ответить: «Какой контент сейчас делать, чтобы никого не обидеть и не задеть?»
Именно в этом проекте, учитывая интересы его конечного потребителя (детей), мы решили сохранять нейтралитет.
На данный момент я уже вышла из проекта, но на ближайшие месяцы оставила еще такие задачи для команды:
Вместо заключения
Опираясь на собственный опыт, попробую дать советы по запуску бизнеса, где одним из основных каналов продаж будет Instagram:
1. Не пренебрегайте созданием общей концепции, не экономьте на создании качественного визуала — именно они создают первое впечатление, именно они вызывают эмоции. Через них ваш бренд будет общаться с клиентами.
2. Выбирайте комплексный подход и уделяйте внимание мелким деталям, клиенты запомнят именно их. Придумайте, чем вы можете удивить покупателя, как вы можете создать эффект «вау» — во многих бизнесах для этого достаточно просто красивой упаковки товара или небольшого подарка. Это поможет получить больше отзывов в социальных сетях, соответственно, привлечь к вам клиентов.
3. Если есть креативные идеи — обязательно тестируйте их, не бойтесь пробовать. Ищите хайп.
4. Прописывайте все свои действия, например, обычным списком по неделям в таблицу, там же помечайте все идеи и планы на следующую. Так вы не потеряетесь в делах и точно закроете все вопросы. На старте вы не можете оценить результаты, особенно финансовые — но зато можете увидеть объем уже проделанной работы.
5. Следите за трендами, вдохновляйтесь лучшими в вашей сфере — так легче генерировать идеи.
6. Не экономьте на задачах, которые сами выполнить не можете (например, я не могла сама подготовить визуал), нанимайте профессионалов — так дешевле. И не забывайте, что для рутинных задач (из разряда нарисовать готовый логотип в векторе) всегда есть сайты фрилансеров, где для вас это сделают быстро и очень дешево.
Удачи, и пусть у вас все получится!
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