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Кто эти люди, которые приехали экспертами на беларуские госканалы и взяли под контроль их повестку

17.09.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас в Беларуси работают российские журналисты – мы уже рассказывали вам об итогах этой «работы», которые не радуют. Потому что беларуская повестка на ТВ фактически синхронизировалась с тем, что пишут прокремлевские СМИ. 

«Что стало с госканалами Беларуси после приезда российских журналистов — и при чём тут Гуцериев»

Предыдущее расследование написал для «Медузы» Алексей Ковалев совместно с проектами беларускими проектами Reform.by и Isans. Сегодня аналитический центр Isans опубликовал еще один занимательный текст о работе беларуского госТВ – рассказал, что за «эксперты» на СТВ комментировали события в Беларуси. Цитируем. 

Матэуш Пискорски, Польша

Что говорил: Варшава является «подрядчиком» в организации протестов и дестабилизации ситуации в Беларуси, выполняет роль «форпоста США». Три основных вида поддержки: засылка инструкторов на деньги Сороса, отправка польских боевиков с опытом военных действий на Донбассе, и поддержка телеграм-канала Nexta.

Кто он такой: пророссийский польский политик с очень неоднозначной репутацией. Сообщается, что выдаваемый им журнал Odala отрицал Холокост, а сам Пискорский оправдывал действия Третьего рейха. В 2016-2019 находился под арестом по обвинениям в шпионаже на Россию. 

Сергей Шабовта, Украина

Что говорил: заявления Зеленского, позиция отдельных депутатов и мэра Киева по Беларуси – следствие нахождения Украины под «внешним управлением». События в Беларуси – попытка создать «клон» украинского майдана. 

Кто он такой: сотрудник аналитического центра  «Украинский институт политики», стоящего на прокремлевских позициях.

Альберт Сантин, Испания

Что говорил: Беларусь – самое демократическое европейское государство. В Беларуси «можно жить и можно есть», молодежь должна слушать Лукашенко. Протесты в Беларуси финансируются Соросом, контролируются из Чехии и Польши и других стран. Испания, Португалия, Италия и Франция — «страны-спутники, участвуют в передаче информации». 

Кто такой: 24-летний коммунист, женатый на беларуске. Представляется Генсеком ЦК Коммунистической партии Каталонии, зарегистрированной в прошлом году.

 
 
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Прямо сейчас в Беларуси работают российские журналисты – мы уже рассказывали вам об итогах этой «работы», которые не радуют. Потому что беларуская повестка на ТВ...
 
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