Кто эти люди, которые приехали экспертами на беларуские госканалы и взяли под контроль их повестку

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас в Беларуси работают российские журналисты – мы уже рассказывали вам об итогах этой «работы», которые не радуют. Потому что беларуская повестка на ТВ фактически синхронизировалась с тем, что пишут прокремлевские СМИ.

Предыдущее расследование написал для «Медузы» Алексей Ковалев совместно с проектами беларускими проектами Reform.by и Isans. Сегодня аналитический центр Isans опубликовал еще один занимательный текст о работе беларуского госТВ – рассказал, что за «эксперты» на СТВ комментировали события в Беларуси. Цитируем.

Матэуш Пискорски, Польша

Что говорил: Варшава является «подрядчиком» в организации протестов и дестабилизации ситуации в Беларуси, выполняет роль «форпоста США». Три основных вида поддержки: засылка инструкторов на деньги Сороса, отправка польских боевиков с опытом военных действий на Донбассе, и поддержка телеграм-канала Nexta.

Кто он такой: пророссийский польский политик с очень неоднозначной репутацией. Сообщается, что выдаваемый им журнал Odala отрицал Холокост, а сам Пискорский оправдывал действия Третьего рейха. В 2016-2019 находился под арестом по обвинениям в шпионаже на Россию.

Сергей Шабовта, Украина

Что говорил: заявления Зеленского, позиция отдельных депутатов и мэра Киева по Беларуси – следствие нахождения Украины под «внешним управлением». События в Беларуси – попытка создать «клон» украинского майдана.

Кто он такой: сотрудник аналитического центра «Украинский институт политики», стоящего на прокремлевских позициях.

Альберт Сантин, Испания

Что говорил: Беларусь – самое демократическое европейское государство. В Беларуси «можно жить и можно есть», молодежь должна слушать Лукашенко. Протесты в Беларуси финансируются Соросом, контролируются из Чехии и Польши и других стран. Испания, Португалия, Италия и Франция — «страны-спутники, участвуют в передаче информации».

Кто такой: 24-летний коммунист, женатый на беларуске. Представляется Генсеком ЦК Коммунистической партии Каталонии, зарегистрированной в прошлом году.