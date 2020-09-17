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Больше миллиона человек эвакуированы во Вьетнаме из-за шторма "Ноул"

17.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Вьетнам эвакуирует 1,1 миллиона человек из зоны воздействия тропического шторма "Ноул", надвигающегося со стороны Южно-Китайского моря на центральную часть страны. Об этом сообщается на официальном интернет-портале вьетнамского правительства.

© AP / Gerald Herbert
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Предполагается, что "Ноул" может обрушиться на Вьетнам в пятницу утром. Он начался в 600-800 километрах от берегов Вьетнама и постепенно превратился в ураган со скоростью ветра в эпицентре до 120 километров в час.

В связи с этим в настоящее время в первую очередь происходит эвакуация жителей центрального Вьетнама. Порты провинций, расположенных в месте предполагаемого обрушения урагана, закрыты для выхода в море судов малого класса, а все рыболовные суда, работающие в Южно-Китайском море, отозваны в порты прописки до особого распоряжения.

Временно запрещены туристические мероприятия и морские прогулки. Ожидается, что ураган принесет с собой ливневые дожди, подтопление части прибрежной зоны, наводнения, а также оползни в горных районах.

В повышенную готовность приведены органы по разрешению чрезвычайных ситуаций, пограничные войска и подразделения военно-морских сил страны.

Предупреждения в связи с тропическим штормом "Ноул" также объявлены в соседних с Вьетнамом Лаосе и Таиланде.

 
Теги: Минск
 
 
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Шторм надвигается на прибрежную полосу центрального Вьетнама и может обрушиться на нее утром в пятницу.
 
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