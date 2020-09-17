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Мнение россиян о белорусско-российских отношениях: опрос ВЦИОМ

17.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

20 августа темой всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник" стали отношения России и Беларуси.

Отношения между странами в конце августа россияне в основном оценивали позитивно либо нейтрально. Доля тех, кто считает российско-белорусские отношения прохладными либо враждебными составила около четверти опрошенных.

Динамику отношений около половины россиян считают стабильной. Однако возросло количество тех, кому кажется, что отношения между странами ухудшается.

Результаты опроса ВЦИОМ, посвященного теме отношений России и Беларуси – в инфографике Sputnik.

 
 
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Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного теме отношений России и Беларуси – в инфографике Sputnik.
 
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