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Биржа: евро и российский рубль серьезно упали 17 сентября
Источник материала: Навiны
Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 17 сентября.
Основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих рубежах:
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Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 17 сентября. Основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих рубежах:
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