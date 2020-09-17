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Биржа: евро и российский рубль серьезно упали 17 сентября

17.09.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 17 сентября.

Основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих рубежах:

  • евро — 3,0365  белорусского рубля;
  • российский руль — 3,4258 белорусского рубля за 100 российских (-0,0162 пункта);
  • доллар — 2,5755 белорусского рубля (-0,0025 пункта).
 
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Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 17 сентября. Основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих рубежах:
 
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