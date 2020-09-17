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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России

17.09.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рейтинг снова возглавил «Лукойл».

За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло. На втором месте  -  "Сургутнефтегаз", выручка которого достигла 1,814 триллиона рублей,  третье занимает X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Еще один из крупнейших российских ретейлеров — "Магнит" стал четвертым с выручкой в 1,369 триллиона, а пятое место досталось "Татнефти" (932,3 миллиарда рублей).

На шестом месте - один из крупнейших независимых производителей природного газа "Новатэк" (877,8 миллиарда рублей). Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 миллиарда рублей).

Всего в рейтинге представлены 200 компаний, которые контролируют частные собственники. 

В прошлом году суммарная выручка участников рейтинга составила 45,3 триллиона рублей. Самое большое представительство у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4 процента, причем среди них всего пять с отрицательной динамикой. Выручка агропромышленных предприятий увеличилась на 12,5 процента (только у одной из 13 компаний она снизилась). Сектор недвижимости вырос на 27,7 процента, IT — на 21,7, строительства — на 12, цветной металлургии — на 11,7, финансов — на 11,6, телекоммуникаций — на 9,93, машиностроения — на 9,4, химической промышленности — на 1,8 процента.

При этом черная металлургия за год упала на 2,5 процента, а угледобывающие компании — на 9,5. "В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12", —отмечает издание.

 
 
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