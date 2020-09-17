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БПС-Сбербанк выпустил бонусную карту с кэшбэком
Источник материала: Myfin
Карта с бонусами позволяет самостоятельно расширять кэшбэк, добавляя необходимые категории. В базовом варианте предусмотрен возврат 1% со всех покупок внутри страны и за рубежом (исключение – в супермаркетах, где подключение опции стоит 2 рубля в месяц).
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БПС-Сбербанк выпустил бонусную карту с кэшбэком до 12%. Базовый кэшбэк составляет 1%, но можно подключать дополнительные категории с повышенным возвратом денег. Они...
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