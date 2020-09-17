В Чехии около завода по производству светошумовых гранат заметили фуру из Беларуси. Что она там делала?

Источник материала: Tut.by

Белорусы, проживающие в Чехии, сфотографировали около местного завода, который производит пиротехнику, фуру с белорусскими номерами. Очевидцы предположили, что полуприцеп пригнали под загрузку светошумовыми гранатами типа тех, которые недавно применяли в Беларуси для разгона протестующих. Узнали, заезжал ли грузовик на территорию предприятия.





Фуру с белорусскими номерами и без логотипов фирмы на полуприцепе заметили 16 сентября в чешском городе Бойковице. Около 13.23 автомобиль, проезжавший около территории предприятия ZEVETA Bojkovice A.S., сфотографировали очевидцы. Снимки выложили в группу «Беларусы Чэхii» в Facebook.





«Гэта там, дзе вырабляюцца светлашумавыя гранаты, якія, магчыма, выкарыстоўваліся 9−12 жніўня супраць дэманстрантаў», — сообщил под фото один из участников сообщества.

Отметим, что Совет ЕС еще в 2011 году ввел в отношении Беларуси эмбарго на поставки оружия из-за нарушений прав человека.





Позже информация в группе была обновлена. Сообщалось, что площадка, где останавливалась фура, уже не принадлежит компании ZEVETA Bojkovice A.S. Она находится в нескольких десятках метров от главного въезда на предприятие.

В ответ на запрос AUTO.TUT.BY чешская компания ZEVETA Bojkovice A.S. сообщила, что информирована об опубликованных в Сети фото с информацией о якобы въезде белорусского грузовика на их территорию. Но то, что фура направлялась именно к ним, в компании не подтвердили.

— Ни один белорусский грузовик не заехал на территорию предприятия. На фотографиях видно, что фура пересекла мост и направилась в соседние районы. Мы заявляем, что соблюдаем применимые национальные и международные нормы. С этой точки зрения мы рассмотрим дальнейшие юридические шаги для защиты своей репутации, — сообщили в ZEVETA Bojkovice A.S.

Оказалось, кроме ZEVETA на территории находятся компании Albo Schlenk и Moravia Cans. Белорусская фура приезжала на Albo Schlenk — полуприцеп загружали алюминиевой пастой, которую добавляют в раствор для производства газобетонных блоков.