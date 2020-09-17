ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чехии около завода по производству светошумовых гранат заметили фуру из Беларуси. Что она там делала?

17.09.2020 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы, проживающие в Чехии, сфотографировали около местного завода, который производит пиротехнику, фуру с белорусскими номерами. Очевидцы предположили, что полуприцеп пригнали под загрузку светошумовыми гранатами типа тех, которые недавно применяли в Беларуси для разгона протестующих. Узнали, заезжал ли грузовик на территорию предприятия.


Фуру с белорусскими номерами и без логотипов фирмы на полуприцепе заметили 16 сентября в чешском городе Бойковице. Около 13.23 автомобиль, проезжавший около территории предприятия ZEVETA Bojkovice A.S., сфотографировали очевидцы. Снимки выложили в группу «Беларусы Чэхii» в Facebook.


«Гэта там, дзе вырабляюцца светлашумавыя гранаты, якія, магчыма, выкарыстоўваліся 9−12 жніўня супраць дэманстрантаў», — сообщил под фото один из участников сообщества.

Отметим, что Совет ЕС еще в 2011 году ввел в отношении Беларуси эмбарго на поставки оружия из-за нарушений прав человека.


Позже информация в группе была обновлена. Сообщалось, что площадка, где останавливалась фура, уже не принадлежит компании ZEVETA Bojkovice A.S. Она находится в нескольких десятках метров от главного въезда на предприятие.

В ответ на запрос AUTO.TUT.BY чешская компания ZEVETA Bojkovice A.S. сообщила, что информирована об опубликованных в Сети фото с информацией о якобы въезде белорусского грузовика на их территорию. Но то, что фура направлялась именно к ним, в компании не подтвердили.

— Ни один белорусский грузовик не заехал на территорию предприятия. На фотографиях видно, что фура пересекла мост и направилась в соседние районы. Мы заявляем, что соблюдаем применимые национальные и международные нормы. С этой точки зрения мы рассмотрим дальнейшие юридические шаги для защиты своей репутации, — сообщили в ZEVETA Bojkovice A.S.

Оказалось, кроме ZEVETA на территории находятся компании Albo Schlenk и Moravia Cans. Белорусская фура приезжала на Albo Schlenk — полуприцеп загружали алюминиевой пастой, которую добавляют в раствор для производства газобетонных блоков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы предположили, что полуприцеп пригнали под загрузку светошумовыми гранатами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пуля для журналиста. Превышение служебных полномочий налицо - дела нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика