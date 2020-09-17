ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд в закрытом режиме проверит законность ареста члена президиума Коордсовета Максима Знака

17.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Партизанского района Минска в пятницу проверит законность ареста члена президиума Координационного совета Максима Знака по делу о призывах к свержению госвласти.



"Судебное заседание по рассмотрению жалобы на меру пресечения в отношении Знака назначено на 18 сентября. Судебное заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме", - сказали "Интерфаксу" в суде.

В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить его.

По словам собеседника агентства, жалоба на арест другого члена президиума Координационного совета  Марии Колесниковой в суд еще не поступила.

Ранее Колесникова и Знак были задержаны и с санкции прокурора заключены под стражу.

Колесниковой белорусский СК уже предъявил официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.

Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.

Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Партизанского района Минска в пятницу проверит законность ареста члена президиума Координационного совета Максима Знака по делу о призывах к свержению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чехия опровергает информацию о поставках спецсредств для властей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика