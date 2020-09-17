Суд в закрытом режиме проверит законность ареста члена президиума Коордсовета Максима Знака









"Интерфаксу" в суде. "Судебное заседание по рассмотрению жалобы на меру пресечения в отношении Знака назначено на 18 сентября. Судебное заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме", - сказалив суде.





В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить его.





По словам собеседника агентства, жалоба на арест другого члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой в суд еще не поступила.





Ранее Колесникова и Знак были задержаны и с санкции прокурора заключены под стражу.





Колесниковой белорусский СК уже предъявил официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.





Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.





Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.







