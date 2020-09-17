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Facebook представила VR-шлем Oculus Quest 2 за $299 (видео)

17.09.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Facebook официально рассекретила шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2, информация о котором появилась в начале недели. Устройство оценили в $299 — на сто долларов дешевле первой версии девайса.

Шлем стал легче на 10%. Разрешение каждого дисплея (их два) составляет 1932×1920 точек. Технология матрицы — OLED или LCD — не уточняется. Частота обновления равняется 90 Гц. Чипом служит Snapdragon XR2, который разработан специально для устройств с дополненной и виртуальной реальностью. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.

Среди игр, которые скоро появятся для Oculus Quest 2, — Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Myst, Jurassic World Aftermath, Warhammer 40,000 Battle Sister, Pistol Whip: 2089, The Climb 2, Rez Infinite.

Предзаказ уже открыт, а поставки начнутся 13 октября.

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Facebook официально рассекретила шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2, информация о котором появилась в начале недели. Устройство оценили в $299 — на сто долларов...
 
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