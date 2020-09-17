|
Facebook представила VR-шлем Oculus Quest 2 за $299 (видео)
Источник материала: Onliner
Facebook официально
Шлем стал легче на 10%. Разрешение каждого дисплея (их два) составляет 1932×1920 точек. Технология матрицы — OLED или LCD — не уточняется. Частота обновления равняется 90 Гц. Чипом служит Snapdragon XR2, который разработан специально для устройств с дополненной и виртуальной реальностью. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.
Среди игр, которые скоро появятся для Oculus Quest 2, — Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Myst, Jurassic World Aftermath, Warhammer 40,000 Battle Sister, Pistol Whip: 2089, The Climb 2, Rez Infinite.
Предзаказ уже открыт, а поставки начнутся 13 октября.
для ПК, 115°, черный
для PlayStation, 100°, белый
для смартфона, зеленый/черный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Facebook официально рассекретила шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2, информация о котором появилась в начале недели. Устройство оценили в $299 — на сто долларов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)