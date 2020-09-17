NVIDIA выпустит RTX 3080 c 20 ГБ видеопамяти?

Источник материала: Onliner

Ближе к концу года и релизу конкурирующих видеокарт от AMD компания NVIDIA припасла козырь. Так считают СМИ, которые опираются на слухи и намек в официальной документации к выходу серии GeForce RTX 3080. Муссируется информация о том, что козырем станет видеокарта с 20 ГБ видеопамяти.

Она должна будет подорвать маркетинговую стратегию AMD. Последняя 28 октября проведет собственную презентацию, где покажет видеокарты семейства Big Navi на архитектуре RDNA 2. У флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT, вероятно, будет 16 ГБ оперативной памяти.





Представив улучшенный вариант RTX 3080 на 20 ГБ, NVIDIA подорвет стратегию конкурентов. Существование такой разработки связывают со слухами, а также с официальной документацией, в которой новое поколение видеокарт сравнивали с RTX 2080 FE и RTX 2080 Super FE. Видеокарта RTX 3080 в той сравнительной таблице фигурировала с пометкой «10 GB», что наталкивает на мысли о существовании альтернативной версии этой разработки.