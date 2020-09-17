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В Германии белорус с 3,36 промилле вез на фуре опасный груз

17.09.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В немецкой земле Гессен недалеко от Франкфурта задержали пьяного 32-летнего белоруса, который зигзагами  вез в грузовике опасный жидкий груз, сообщает местная полиция. На автобане А45 один из участников движения заметил, что тягач едет по дороге по извилистой траектории. Он проинформировал полицию.

Вскоре после звонка патруль обнаружил грузовик и остановил его для проверки. Полицейские сразу почувствовали сильный запах алкоголя и увидели покрасневшие глаза водителя. Алкотест показал наличие в организме шофера 3,36 промилле.

Дальнейшее движение с жидким опасным грузом этому водителю было запрещено, тягач заблокировали цепью. Компании, на которую работал белорус, пришлось вызывать запасного шофера. Водительские права у нарушителя изъяли, провели анализ крови. Также он внес залог.

Отмечается, что полицейские быстро решили языковую проблему. Водитель мог изъясняться по-русски и по-польски, среди полицейских нашлись двое, которые также владели этими языками.

 
 
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В немецкой земле Гессен недалеко от Франкфурта задержали пьяного 32-летнего белоруса, который зигзагами  вез в грузовике опасный жидкий груз, сообщает местная...
 
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