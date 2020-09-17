ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержаны пятеро сотрудников «Белтяжмаша». Их обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

17.09.2020 16:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Эту информацию подтвердили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации КГК, речь идет о 6 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия. Вчера в офисе компании прошел обыск.

ЗАО «Белтяжмаш» — крупная коммерческая компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием коммерческой недвижимости, такой как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр Omega Tower. Весной этого года они начали реконструировать «заброшку» на улице Захарова, а также превращать масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт», в пешеходную площадку с ресторанами, барами и офисами. Также компания сдавала в аренду помещение для офиса экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту информацию подтвердили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «гродненской Рублевке» около Коложи на аукцион выставляют два участка. Сколько там стоит земля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика