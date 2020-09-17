Задержаны пятеро сотрудников «Белтяжмаша». Их обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

Источник материала: Onliner

Эту информацию подтвердили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации КГК, речь идет о 6 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия. Вчера в офисе компании прошел обыск.

ЗАО «Белтяжмаш» — крупная коммерческая компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием коммерческой недвижимости, такой как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр Omega Tower. Весной этого года они начали реконструировать «заброшку» на улице Захарова, а также превращать масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт», в пешеходную площадку с ресторанами, барами и офисами. Также компания сдавала в аренду помещение для офиса экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.