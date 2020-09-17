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Задержаны пятеро сотрудников «Белтяжмаша». Их обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов
Источник материала: Onliner
Эту информацию подтвердили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации КГК, речь идет о 6 млн рублей.
По подозрению в совершении преступления задержаны пять лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия. Вчера в офисе компании прошел обыск.
ЗАО «Белтяжмаш» — крупная коммерческая компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием коммерческой недвижимости, такой как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр Omega Tower. Весной этого года они начали реконструировать «заброшку» на улице Захарова, а также превращать масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт», в пешеходную площадку с ресторанами, барами и офисами. Также компания сдавала в аренду помещение для офиса экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.
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Эту информацию подтвердили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. Сообщается, что уголовное дело возбуждено в связи с...
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