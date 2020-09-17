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Хоккейные болельщики развернулись во время гимна. Отец Грабовского предложил отправить их на «сутки»
Источник материала: Tut.by
Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову. На этот отреагировал отец тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского — Юрий.
Таким образом, болельщики выражают протест против насилия со стороны властей. Ранее в аналогичной акции принимали участие болельщики футбольного клуба «Крумкачы».
В комментарии к новости в инстаграме Tribuna.com пришел отец Михаила Грабовского — Юрий.
«Гимн менять», — написал он. На что один из подписчиков ответил «режим».
«Снять штаны при этом режиме и 15 суток за неуважение к гимну», — ответил Юрий Грабовский.
Ранее он предлагал
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Хоккейные болельщики развернулись во время гимна. Отец Грабовского предложил отправить их на «сутки»
Болельщики новополоцкого «Химика» во время гимна повернулись спиной и заложили руки за голову. На этот отреагировал отец тренера минского «Динамо» Михаила...
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