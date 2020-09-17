«Это уже дошло до абсурда». Как спортивное сообщество отреагировало на лишение стипендии Козеко

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно , что один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко, воспитавший четыре олимпийских чемпиона, лишен именной президентской стипендии по приказу Министерства спорта и туризма. Ранее Николай Иванович выступил с осуждением насилия в Беларуси. SPORT.TUT.BY собрал реакцию спортивного сообщества страны на произошедшее.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Олимпийская чемпионка Алла Цупер

Алла Цупер заявила, что испытывает гнев и обиду в связи со сложившей ситуацией.

— Что я могу сказать, это уже дошло до абсурда. Я считаю, что спорт должен быть вне политики. И, конечно, мне неприятно все это слышать и видеть. Все-таки Николай Иванович достиг для страны больших результатов и прославил Беларусь. И поступать с ним так…

Я работаю с Николаем Ивановичем с 2002 года. Он всегда на равных общается со спортсменами, тренерами, всегда готов выслушать и дать совет. И я знаю, что к нему можно обратиться по любому поводу.

Как тренер он отлично чувствует каждого спортсмена, знает, как к кому подойти и как поговорить — у нас все-таки не командный, а индивидуальный вид спорта, поэтому это очень важно. В белорусском фристайле годами выстраивался тренировочный процесс. Где-то, конечно, были ошибки, где-то поступали правильно, но все видят, каких результатов удалось достичь.



Фото: Reuters

Глядя на все то, что происходит сейчас, я испытываю обиду и гнев. И не знаю, чего можно ожидать завтра…

На вопрос, обсуждали ли фристайлисты возможную финансовую помощь и поддержку главного тренера, Алла Цупер ответила:

— Еще не обсуждали, потому что только сегодня после тренировки прочитали эту новость. Но, думаю, будем обсуждать всей командой. У нас царит дух единства и, конечно, все поддерживают Николая Ивановича. Все должно быть хорошо, — сказала олимпийская чемпионка.

Бывший директор РЦОП «Фристайл» Вадим Кривошеев

Вадим Кривошеев, который недавно был уволен за «плохую идеологическую работу в коллективе», отметил, что Николай Козеко — тренер, востребованный во всем мире.



Фото: free-style.by

— Такие решения вызывают разочарование в отношении тех, кто их принимает. Возможно, в армии так показывают свои силу, но в спорте так проявляют слабость, — заявил Кривошеев.

Удивляет ли меня, на личность какого тренера посягнули? К сожалению, система ценностей рушится. Месяц назад так легко распустили труппу Купаловского театра, повесив на дверь замок. Теперь мы наблюдаем ряд событий, которые вызывают опустошение. Смотришь на это все и думаешь: а есть вообще предел?

Об уникальности Николая Ивановича говорят его достижения. Далеко не каждому дано добиться таких результатов. Он один из гениев нашей спортивной отрасли и давно всё всем доказал. Одно дело — воспитать олимпийского чемпиона, а другое — создать целую школу подготовки.

Николай Иванович и сам был спортсменом, причем успешным и абсолютно в другом виде спорта (Николай Козеко — чемпион СССР в прыжках на батуте. — Прим. TUT.BY). А после собрал коллектив единомышленников, создал школу, целую систему подготовки и привозит медали от Олимпиады к Олимпиаде. Это наивысший профессионализм.

— Если Николай Иванович подвергнется дальнейшему давлению со стороны спортивного руководства страны, можно сказать, что Беларусь потеряет от этого намного больше, чем он сам?

— Безусловно. Такие люди создают бренд нашей страны. Благодаря им о Беларуси узнали в очень многих уголках планеты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вадим Кривошеев также подчеркнул, что Николай Козеко — патриот страны и белорусского народа, поэтому никогда не рассматривал предложений поработать за рубежом.

— Николай Иванович, хоть уже и не молодой человек (хотя бодрость его духа, современные взгляды и физическое состояние не вызывают сомнений), сумел сохранить азарт и спортивную мотивацию. Такие люди востребованы во всем мире. Но, насколько я знаю, он испытывал особое удовольствие и гордость именно от того, что прославлял Беларусь и выступал под своим флагом.

Если бы он хотел, то мог бы принять предложения, которые, я думаю, были в его жизни и являлись не менее интересными в деньгах. Но он заложил базу фристайла в Беларуси и скорее всего даже не рассматривал предложения из-за рубежа.

Николай Иванович — патриот своей страны и белорусского народа. Конечно, в такой ситуации допускать можно все что угодно, но за годы совместной работы у него не было даже малейших мыслей в этом направлении.

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин

Александр Опейкин назвал Николая Козеко «истинным героем Беларуси».



Фото: «Трибуна»

— На сегодняшний день мы видим, какое количество лучших, я не побоюсь этого слова, действительно самых лучших белорусских спортсменов осудили беззаконие, произвол власти, насилие над людьми и фальсификацию выборов. В защиту гражданской позиции начали высказываться очень именитые люди из мира спорта.

Николай Иванович Козеко является одним из тех, кто никогда не скрывал свою позицию. Этот человек благодаря своему характеру и воле умеет побеждать и учит побеждать в том числе. Посмотрите, какое количество медалей завоевали его ученики!

Этим летом часть коллектива РЦОП по фристайлу, несмотря на давление со стороны Министерства спорта и туризма, четко обозначил свою гражданскую позицию, подписав обращение спортсменов с требованиями к власти, и отстаивает эту позицию до сих пор.

Я считаю, что Николай Иванович Козеко — по-настоящему герой Беларуси, который несмотря на беспрецедентное давление, предписания о выплатах, проявляет стойкость и мужество.

Белорусский фонд спортивной солидарности, безусловно, окажет поддержку Николаю Ивановичу во всех его вопросах и проблемах, перед которыми его сейчас ставит Минспорта. Мы не останемся в стороне и безучастными.



Фото: noc.by

Напомню, что нашему фонду помогают бывшие и действующие спортсмены, неравнодушные белорусы, а также спортсмены из соседних стран. Поэтому, я думаю, ситуация с Николаем Ивановичем Козеко не оставит равнодушным ни одного гражданина Беларуси, белорусского спортсмена и уж тем более коллег-фристайлистов со всего мира.

Экс-генсек НОК Беларуси

Анатолий Котов прокомментировал новость о лишении стипендии Николая Козеко на своей странице в Facebook:

— Беларуси нужны олимпийские медали и ценные кадры… Зачем, если они «идеологически» не подкованы… Помимо очевидной глупости можно спровоцировать международный скандал, — написал Котов.