Что вы должны знать о задержанных беларусах из PandaDoc

Источник материала: KYKY

Сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк написал отличный пост про четырех своих сотрудников, которых задержали силовики – Дмитрия Рабцевича, Юлию Шардыко, Владислава Михолапа и Виктора Кувшинова.

PandaDoc уже объясняла , почему обвинения, которые вменяют задержанным сотрудникам, не имеют ничего общего с реальностью и законом. Почитайте теперь персонально про каждого из этих ребят, которые почему-то оказались за решеткой.

«Сегодня ровно 14 дней как Влад, Юля, Дима и Витя – наши друзья и коллеги из PandaDoc, находятся в СИЗО по надуманными обвинениям. Все это время они могли бы проводить с семьями, работать, придумывать новые классные идеи и воплощать их в жизнь.

Дима

Я до сих пор помню первое интервью с Димой у нас в офисе. Он был одет в брюки и рубашку и выглядел очень презентабельно. Дима построил великолепную карьеру в EY, занимался аудиторскими проверками многих бизнесов и имеет феноменальные знания и по законодательству, и по ведению бизнеса. Помню спросил его: «Дима, а почему тебе хочется перейти в ИТ-компанию?» Он ответил: «Ну, за ИТ будущее». Думаю, он ни секунды не пожалел с тех пор, и знаю, что ему нравилась работа – он подходил к ней очень серьезно и ответственно. Дима – профессионал очень высокого уровня. Кстати, после перехода в PandaDoc Диму я видел только в кроссовках.

Юля

Юля присоединилась к нам вести бухгалтерию. Юлин типаж – это типаж жизнерадостного педанта. Вот не такой, которому всегда что-то не нравится, и который что-то ищет и колупает, а который делает дела с улыбкой и удовольствием. Юлиной производительности можно быть позавидовать. Она очень быстро разобралась с внутренней системой, настроила ее и стала помогать глобально. А также быстро получила продвижение по карьерной лестнице. А еще Юля очень жизнерадостный человек, который очень любит свою семью, да и всех вокруг. Помню как она очень быстро нашла общий язык с моей 5-летней дочкой, и та не отходила он нее весь вечер.

Влад

Я нанял Влада в минский офис довольно давно, когда нас еще было может 30. Я три раза приглашал Влада в ресторан, чтоб уговорить его перейти к нам. У Влада есть уникальная комбинация несовместимых качеств: математического подхода и хорошего понимания людей. Не даром Влад построил прекрасную команду и вырастил Минский офис до 240 человек за очень короткое время. У нас работают потрясающие люди, и во многом это его заслуга. Мне всегда интересно давать Владу обратную связь. Он очень сосредоточен и внимательно слушает. А в конце всегда кивает и говорит: «Принято». И я знаю, действительно принято.

Витя

Я уже и не помню, когда познакомился с Витей – было это давно. Кажется, знаю его всю жизнь. Витя – это квинтэссенция честности, четкости, рассудительности и аналитичности. Витя был успешен во всем: он занимался и performance marketing, двигал бизнес, строил продукты, а в последнее время растил очень сильных людей и команды. Я всегда учился у Вити тому как он относится к своей семье и сыну. Я мало встречал людей, которые настолько инвестируют себя в общение с детьми и занимаются ими.

Ребята, мы очень надеемся, что это ужасная ошибка будет в скором времени исправлена, и вы окажетесь дома. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить этот момент. Держитесь».