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В центре Гродно прорвало водопровод – фонтан был больше 20 метров

17.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гигантский фонтан, который доходил до девятого этажа дома, примерно полчаса бил из-под земли в районе железнодорожного вокзала в Гродно. Сейчас на месте ЧП работают специалисты водоканала.

Авария на трубопроводе произошла в четверг днем возле дома по улице Ожешко, 42, рядом с железнодорожным вокзалом. В какой-то момент из-под земли с большим напором стала фонтанировать вода. Предположительно, случился прорыв водопровода. Столб воды и грязи фонтанировал примерно полчаса, его высота в некоторые моменты доходила до верхних этажей девятиэтажного дома, который находится по соседству.

По словам очевидцев за несколько часов до аварии в этом месте какие-то работы выполняли специалисты гродненского водоканала. Вскоре воду перекрыли, идет устранение неполадки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Столб холодной воды и грязи фонтанировал из-под земли примерно полчаса, затем воду перекрыли и стали устранять неполадку.
 
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