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Информационно-образовательный центр БГУ появился в турецком Измире

17.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Официальный документ о создании новой структуры подписан в рамках визита делегации БГУ во главе с проректором по учебной работе и интернационализации образования Константином Козадаевым. В торжественной церемонии открытия центра также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак, сообщила Sputnik пресс-служба вуза.

© Sputnik / Валерия Берекчиян
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В центре планируется проведение профориентационных мероприятий среди турецких абитуриентов, а также их консультирование по вопросам поступления в БГУ. Помимо этого, он обеспечит информационными печатными, видео и мультимедийными материалами по профильным направлениям деятельности структуры.

В ходе официального визита в Турцию делегация БГУ также посетила ряд университетов с целью обсуждения возможности взаимовыгодного академического сотрудничества. С Университетом Яшар был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает обмен преподавателями и студентами, учебно-методическими материалами, организацию совместных научных публикаций, а также образовательных и культурных мероприятий.

© Photo : пресс-служба БГУ
В торжественной церемонии открытия центра принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак

На данный момент в белорусском вузе учится 27 граждан из Турции, из которых 13 – на первой и 9 – на второй ступенях получения высшего образования. Кроме того, пять слушателей проходят подготовку на факультете доуниверситетского образования иностранных граждан Института дополнительного образования БГУ. На факультете международных отношений с 2001 года ведется преподавание турецкого языка и готовятся специалисты в области лингвострановедения со знанием языка и культуры Турции. За этот период выпущено около 90 специалистов данного профиля. С 2011 года на ФМО действует Центр турецкого языка и культуры. Активно ведется обучение граждан Турции в белорусско-турецких информационно-образовательных центрах БГУ в Анталии и Анкаре.

БГУ развивает межвузовское сотрудничество с десятью турецкими университетами: Анкары, Памуккале, Фатих, Бахчешехира, Окана, Эрджиес, Карабюк, Стамбульским и Анатолийским университетами, а также Стамбульским университетом Меденияет.

 
Теги: Минск
 
 
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Деятельность центра позволит активизировать информационное продвижение образовательных услуг БГУ, а также расширит связи Беларуси и Турции в сфере культуры и...
 
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