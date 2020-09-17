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Литва и Польша подписали декларацию, содержащую меры по поддержке белорусского народа

17.09.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва и Польша подписали декларацию о стратегическом партнерстве и Беларуси. Документ был подписан 17 сентября в Вильнюсе премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и его польским коллегой Матеушом Моравецким.

Литва и Польша подписали декларацию, содержащую меры по поддержке белорусского народа

В декларации утверждены меры по поддержке белорусов, которые стали жертвами репрессий и нуждаются в лечении или медицинской помощи. Поддержка также будет оказана студентам, ученым, представителям культуры и искусства, которые лишились работы из-за своих взглядов. «Учитывая это, Литва и Польша договорились еще более активно координировать эти усилия, в том числе и на всех международных форумах», — говорится в документе.

В декларации также отмечается, что стратегическое партнерство Литвы и Польши в последние годы усилилось «как качественно, так и количественно». Страны обязуются продолжать развивать сотрудничество «в сферах безопасности, бизнеса, экономики, национальных меньшинств, культуры, образования, молодежных обменов, научных исследований и в других областях».

«Особое внимание в отношениях двух стран мы уделим исторической памяти и не будем мириться с дерзкими попытками некоторых государств переписать историю и иначе интерпретировать исторические факты», — говорится в декларации.

 
 
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Литва и Польша подписали декларацию о стратегическом партнерстве и Беларуси. Документ был подписан 17 сентября в Вильнюсе премьер-министром Литвы Саулюсом...
 
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