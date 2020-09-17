«Доверия к действиям властей нет». Поменяют ли айтишники белорусскую прописку

Белорусские ИТ-компании рассматривают варианты переезда в другие страны из-за продолжающегося политического кризиса в стране. Пока речь идет о временной релокации в надежде, что ситуация изменится в лучшую сторону.





В атмосфере страха

«На момент президентских выборов двое моих сотрудников находились в США. Они не хотят возвращаться. Сейчас мы рассматриваем вопрос о получении ими политического убежища. Часть сотрудников остается до сих пор в Беларуси. Они более патриотически настроены. Я был вынужден уехать в Украину, чтобы скрыться от властей, успокоиться и подумать, как действовать. Сейчас решают вопрос о регистрации юридического лица здесь, в Украине, либо в другой европейской стране», — рассказал Naviny.by Николай Мурзенков основатель и директор компании Iomico по разработке решений в сфере интернета вещей.

После президентских выборов Мурзенков записал резкое видеообращение к директору Парка высоких технологий Всеволоду Янчевскому с требованием прекратить запугивание резидентов.

«Когда только начинались протестные движения, некоторым из нас были звонки с требованием провести разъяснительные беседы среди сотрудников. Часть менеджеров в ходе телефонного разговора решили пойти в контратаку и спросить: “А что, если мы этого делать не будем?”. На что те получили ответ, что ПВТ оставляет за собой право лишить резидента льгот и потребовать их выплату, начиная с 1 января текущего года», — рассказал Николай Мурзенков.

В администрации ПВТ эту информацию называли не соответствующей действительности, но в первые дни массовых протестов более 2,5 тысячи представителей ИТ-сферы выступили с открытым письмом к властям с призывами остановить насилие силовиков по отношению к мирным демонстрантам, освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые честные выборы президента.

«Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорилось в письме.

Одновременно в публичном пространстве все чаще стала звучать тема переезда белорусских айтишников в другие страны.

Николай Мурзенков провел опрос среди более 1,5 тысячи представителей белорусского ИТ-бизнеса. 14 компаний ответило, что занимаются релокейтом всех сотрудников из Беларуси, 94 компании ответили, что планируют переезд только части сотрудников. 197 компаний сообщили, что начали искать возможность релокейта.

«Меня удивило количество проголосовавших из состава топ-менеджеров и владельцев компаний. Там присутствовали громкие имена. Те люди, которых мы считали приближенными к руководству страны, были в числе первых, которые заявили, что они занимаются процессом релокейта», — рассказал основатель и директор Iomico.

Итоговые данные опроса были опубликованы 4 сентября. Тогда уже было известно об обысках в минском офисе «Яндекс», но только появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении четырех сотрудников компании PandaDoc, основатель которой Микита Микадо занимался финансовой помощью уволившимся со службы силовикам. Так что текущие настроения могут быть более пессимистичными.

Борьба за белорусских айтишников

До и после публикации итогов опроса Николаю Мурзенкову написало около 50 представителей различных компаний из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Казахстана, Украины. Они просили открыть список компаний, участвоваших в голосовании, чтобы связаться с ними и предложить свои помощь, посредничество, юридическую поддержку по релокейту.

За белорусских айтишников началась самая настоящая борьба. Правительство Польши запустило проект «Польша — безопасная гавань» для «поддержки белорусского общества в столь трудное время». В Литве также ждут высококвалифицированных белорусских специалистов.

«Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», — заявил министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.

Наиболее проворной оказалась Латвия. Там рассматривают заявки белорусских предпринимателей в ускоренном порядке. Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, стартовые визы, открытие банковских счетов и другие услуги.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс сообщил , что правительство уговорило переехать к ним 12 компаний, в том числе из IT-сферы. Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов. Некоторые компании имеют право на получение статуса стартапа в соответствии с законом о поддержке нового бизнеса. Еще 116 компаний ведут углубленные консультации. В этих компаниях в Беларуси работает более 4 тысяч человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 — ИТ-компании и 25 — производственные компании.

Такие консультации вел один из подписантов открытого письма айтишников к властям, основатель компании Fibery Михаил Дубаков. В итоге большинство сотрудников его компании приняло решение подождать развития ситуации еще два-три месяца. Процесс по релокации Fibery пока не стартовал. «Но пару человек, вероятно, скоро уедут», — сообщил Naviny.by Михаил Дубаков.

Сдержанные ИТ-гиганты

Белорусские ИТ-гиганты не особо хотят говорить о переезде в другие страны.

В компании EPAM отказались от комментариев. Ранее там сообщали, что у них всегда существовали программы релокации. Сейчас компания выполняет необходимые действия, связанные с планом непрерывной деятельности, в результате чего «несколько сотен человек находятся в командировках в других офисах компании». Этот план постоянно уточняется и изменяется в зависимости от ситуации.

«В дополнение, на фоне сложившегося положения в Беларуси, мы активно изучаем желания сотрудников по переезду на работу в офисы компании в других странах, чтобы подготовиться и удовлетворить такие желания, как только пандемия позволит более активные перемещения», — рассказали TUT.by в EPAM.

Основатель и генеральный директор Wargaming Виктор Кислый в интервью изданию « Канобу» рассказал, что компания из Минска никуда уходить не собирается.

«Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем», — отметил руководитель Wargaming.

Временная релокация

Администрация Парка высоких технологий находится в постоянном диалоге с руководителями компаний — встречаются и обсуждают реальное положение дел, сообщили Naviny.by в пресс-службе ПВТ.

«Мы видим, что большинство компаний намерены продолжать работу в Беларуси, как и ранее. К нам не поступило ни одного заявления резидентов о желании выйти из Парка высоких технологий. Скорее, наоборот — за август мы получили более 80 заявлений новых компаний о вступлении в ПВТ», — сообщили в пресс-службе.

Николай Мурзенков заверил, что айтишники предпочитают заниматься релокацией без лишнего шума и пыли, чтобы избежать конфронтации с администрацией ПВТ, проверок финансовой милиции и возможного уголовного преследования.

По его данным, компании без официальных структур за границей пока изучают плюсы и минусы каждой страны — не только налоговую базу, но и прочие условия (работа таможни, условия легализации сотрудников, стоимость проживания и так далее). Компании с зарегистрированными офисами за границей отправляют своих сотрудников туда без оформления либо с оформлением командировки. Параллельно идет процесс по вывозу фронт-офисов за границу, чтобы аккумулировать деньги в другой стране, а в Беларуси оставлять только сумму, необходимую на покрытие операционных расходов.

«Доверия к действиям властей по отношению к частному бизнесу нет. Государство входит в очередной финансовый коллапс. Мы не знаем, как оно будет распоряжаться частной собственностью. К тому же, завели надуманные дела по отношению к PandaDoc. А ограничивать своих сотрудников в праве волеизъявления на улице никто из мне знакомых компаний не собирается, потому что компании построены в основном на демократических западных ценностях», — рассказал Николай Мурзенков.

Поэтому, по его словам, «сегодня план у всех очень простой».

«Во-первых, вывезти из страны ключевых сотрудников. Особенно тех, клиенты которых требуют разместить их в безопасном регионе. Во-вторых, это вывоз фронт-офиса, который занимается непосредственным руководством продажами, основными маршрутами движения денежных средств», — пояснил собеседник Naviny.by.

По его мнению, расторгать контракты с ПВТ без лишней на то причины компании не будут, потому что оставляют за собой надежду вернуться в страну. Сейчас речь идет о временном переезде ИТ-компаний в другие страны.

«Пока речь идет о временном релокейте. У людей сохраняется надежда, что в Беларуси что-то поменяется. Если Беларусь сможет перейти на демократическое правление за небольшой промежуток времени, то выехавшие за границу сотрудники не успеют ассимилироваться. Чтобы обжиться, человеку нужно минимум около года, — сказал основатель и директор Iomico. — Настоящий релокейт может произойти, если ситуация в Беларуси не будет меняться. Люди разочаруются в возможности вернуться в страну и начнут упрочнять свои связи с новой страной. Тогда возврат в страну будет не такой уже желанный».