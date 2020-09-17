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«Доверия к действиям властей нет». Поменяют ли айтишники белорусскую прописку
Источник материала: Навiны
Белорусские ИТ-компании рассматривают варианты переезда в другие страны из-за продолжающегося политического кризиса в стране. Пока речь идет о временной релокации в надежде, что ситуация изменится в лучшую сторону.
В атмосфере страха
«На момент президентских выборов двое моих сотрудников находились в США. Они не хотят возвращаться. Сейчас мы рассматриваем вопрос о получении ими политического убежища. Часть сотрудников остается до сих пор в Беларуси. Они более патриотически настроены. Я был вынужден уехать в Украину, чтобы скрыться от властей, успокоиться и подумать, как действовать. Сейчас решают вопрос о регистрации юридического лица здесь, в Украине, либо в другой европейской стране», — рассказал Naviny.by Николай Мурзенков основатель и директор компании Iomico по разработке решений в сфере интернета вещей.
После президентских выборов Мурзенков записал резкое видеообращение к директору Парка высоких технологий Всеволоду Янчевскому с требованием прекратить запугивание резидентов.
«Когда только начинались протестные движения, некоторым из нас были звонки с требованием провести разъяснительные беседы среди сотрудников. Часть менеджеров в ходе телефонного разговора решили пойти в контратаку и спросить: “А что, если мы этого делать не будем?”. На что те получили ответ, что ПВТ оставляет за собой право лишить резидента льгот и потребовать их выплату, начиная с 1 января текущего года», — рассказал Николай Мурзенков.
В администрации ПВТ эту информацию называли не соответствующей действительности, но в первые дни массовых протестов более 2,5 тысячи представителей ИТ-сферы выступили с
«Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорилось в письме.
Одновременно в публичном пространстве все чаще стала звучать тема переезда белорусских айтишников в другие страны.
Николай Мурзенков провел
«Меня удивило количество проголосовавших из состава топ-менеджеров и владельцев компаний. Там присутствовали громкие имена. Те люди, которых мы считали приближенными к руководству страны, были в числе первых, которые заявили, что они занимаются процессом релокейта», — рассказал основатель и директор Iomico.
Итоговые данные опроса были опубликованы 4 сентября. Тогда уже было известно об
Борьба за белорусских айтишников
До и после публикации итогов опроса Николаю Мурзенкову написало около 50 представителей различных компаний из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Казахстана, Украины. Они просили открыть список компаний, участвоваших в голосовании, чтобы связаться с ними и предложить свои помощь, посредничество, юридическую поддержку по релокейту.
За белорусских айтишников началась самая настоящая борьба. Правительство Польши запустило
«Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», —
Наиболее проворной оказалась Латвия. Там рассматривают заявки белорусских предпринимателей в ускоренном порядке. Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, стартовые визы, открытие банковских счетов и другие услуги.
Министр экономики Латвии Янис Витенбергс
Такие консультации вел один из подписантов открытого письма айтишников к властям, основатель компании Fibery Михаил Дубаков. В итоге большинство сотрудников его компании приняло решение подождать развития ситуации еще два-три месяца. Процесс по релокации Fibery пока не стартовал. «Но пару человек, вероятно, скоро уедут», — сообщил Naviny.by Михаил Дубаков.
Сдержанные ИТ-гиганты
Белорусские ИТ-гиганты не особо хотят говорить о переезде в другие страны.
В компании EPAM отказались от комментариев. Ранее там сообщали, что у них всегда существовали программы релокации. Сейчас компания выполняет необходимые действия, связанные с планом непрерывной деятельности, в результате чего «несколько сотен человек находятся в командировках в других офисах компании». Этот план постоянно уточняется и изменяется в зависимости от ситуации.
«В дополнение, на фоне сложившегося положения в Беларуси, мы активно изучаем желания сотрудников по переезду на работу в офисы компании в других странах, чтобы подготовиться и удовлетворить такие желания, как только пандемия позволит более активные перемещения», — рассказали
Основатель и генеральный директор Wargaming Виктор Кислый в интервью изданию «
«Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем», — отметил руководитель Wargaming.
Временная релокация
Администрация Парка высоких технологий находится в постоянном диалоге с руководителями компаний — встречаются и обсуждают реальное положение дел, сообщили Naviny.by в пресс-службе ПВТ.
«Мы видим, что большинство компаний намерены продолжать работу в Беларуси, как и ранее. К нам не поступило ни одного заявления резидентов о желании выйти из Парка высоких технологий. Скорее, наоборот — за август мы получили более 80 заявлений новых компаний о вступлении в ПВТ», — сообщили в пресс-службе.
Николай Мурзенков заверил, что айтишники предпочитают заниматься релокацией без лишнего шума и пыли, чтобы избежать конфронтации с администрацией ПВТ, проверок финансовой милиции и возможного уголовного преследования.
По его данным, компании без официальных структур за границей пока изучают плюсы и минусы каждой страны — не только налоговую базу, но и прочие условия (работа таможни, условия легализации сотрудников, стоимость проживания и так далее). Компании с зарегистрированными офисами за границей отправляют своих сотрудников туда без оформления либо с оформлением командировки. Параллельно идет процесс по вывозу фронт-офисов за границу, чтобы аккумулировать деньги в другой стране, а в Беларуси оставлять только сумму, необходимую на покрытие операционных расходов.
«Доверия к действиям властей по отношению к частному бизнесу нет. Государство входит в очередной финансовый коллапс. Мы не знаем, как оно будет распоряжаться частной собственностью. К тому же, завели надуманные дела по отношению к PandaDoc. А ограничивать своих сотрудников в праве волеизъявления на улице никто из мне знакомых компаний не собирается, потому что компании построены в основном на демократических западных ценностях», — рассказал Николай Мурзенков.
Поэтому, по его словам, «сегодня план у всех очень простой».
«Во-первых, вывезти из страны ключевых сотрудников. Особенно тех, клиенты которых требуют разместить их в безопасном регионе. Во-вторых, это вывоз фронт-офиса, который занимается непосредственным руководством продажами, основными маршрутами движения денежных средств», — пояснил собеседник Naviny.by.
По его мнению, расторгать контракты с ПВТ без лишней на то причины компании не будут, потому что оставляют за собой надежду вернуться в страну. Сейчас речь идет о временном переезде ИТ-компаний в другие страны.
«Пока речь идет о временном релокейте. У людей сохраняется надежда, что в Беларуси что-то поменяется. Если Беларусь сможет перейти на демократическое правление за небольшой промежуток времени, то выехавшие за границу сотрудники не успеют ассимилироваться. Чтобы обжиться, человеку нужно минимум около года, — сказал основатель и директор Iomico. — Настоящий релокейт может произойти, если ситуация в Беларуси не будет меняться. Люди разочаруются в возможности вернуться в страну и начнут упрочнять свои связи с новой страной. Тогда возврат в страну будет не такой уже желанный».
Кстати, аналитики российского «Сбербанка», оценив ситуацию и ее вероятные последствия,
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Пока речь идет о временном релокейте белорусских ИТ-компаний за границу.
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