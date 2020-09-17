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Светлана Тихановская завела профиль в Instagram

17.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В аккаунте Светлана представляется как «президент, избранный белорусским народом».

Как подчеркивается в телеграмм-канале «Пул Первой», который ведет пресс-служба Тихановской, это «единственный официальный профиль избранного белорусским народом президента».

В своем обращении Тихановская поясняет, что для движения «к новой, свободной Беларуси» нужно использоватья все возможные каналы. В связи с этим появился акканут в Instagram. «Я не могу быть рядом с вами физически, но буду поддерживать вас всеми доступными способами. Ведь наша сила – в единстве», - пишет Тихановская.

В новом аккаунте пока всего несколько публикаций. Одна из них информирует о подготовке «Списка Тарайковского» - перечня причастных к репрессиям белорусов чиновников и правоохранителей.

Аккаунт заведен менее суток назад, однако уже сейчас у него более 30 тысяч подписчиков. 

 
 
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В аккаунте Светлана представляется как «президент, избранный белорусским народом».
 
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