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Светлана Тихановская завела профиль в Instagram
17.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В аккаунте Светлана представляется как «президент, избранный белорусским народом».
Как подчеркивается в телеграмм-канале «Пул Первой», который ведет пресс-служба Тихановской, это «
В своем обращении Тихановская поясняет, что для движения «к новой, свободной Беларуси» нужно использоватья все возможные каналы. В связи с этим появился акканут в Instagram. «Я не могу быть рядом с вами физически, но буду поддерживать вас всеми доступными способами. Ведь наша сила – в единстве», - пишет Тихановская.
В новом аккаунте пока всего несколько публикаций. Одна из них информирует о
Аккаунт заведен менее суток назад, однако уже сейчас у него более 30 тысяч подписчиков.
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В аккаунте Светлана представляется как «президент, избранный белорусским народом».
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