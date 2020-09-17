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МИД РБ: Близорукие, однобокие и неучи из Европарламента ходят в лес и по дрова

17.09.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси рассказал не уважающему суверенитет синеокой Европарламенту о существующем суде истории. Из белоруской внешнеполитической избушки также донеслись обвинения в том, что евродепутаты ни в зуб ногой насчет реальной ситуации в стране.

«Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС», - заявил МИД РБ, комментируя резолюцию Европарламента.

«…документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса… Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений … "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда», - говорится в заявлении. - «Также европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права…»

«…на все есть суд истории. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента», - резюмирует МИД, прекрасно понимая, что именно это Европарламент и делает…

 
 
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МИД Беларуси рассказал не уважающему суверенитет синеокой Европарламенту о существующем суде истории. Из белоруской внешнеполитической избушки также донеслись...
 
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