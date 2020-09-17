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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

17.09.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был также сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.

«На своем заседании, завершившемся 16 сентября 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», - сказано в сообщении.

Последние данные по состоянию британской экономики оказались немного лучше, чем ожидалось комитетом во время августовского отчета, «хотя, учитывая риски, неясно, насколько они информативны в отношении того, как экономика будет развиваться в дальнейшем», пояснил британский регулятор, передает ТАСС.

Недавнее увеличение случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях мира, включая Соединенное Королевство, может оказать дополнительное влияние на экономическую активность, хотя, вероятно, в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в этом году, отметили в Банке Англии.

Комитет будет продолжать внимательно следить за ситуацией и готов скорректировать денежно-кредитную политику в соответствии со своими полномочиями, также MPC будет постоянно пересматривать спектр действий, которые могут быть предприняты для достижения его целей. «Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что в устранении резервных мощностей был достигнут значительный прогресс и целевой показателя инфляции достиг 2%», - также говорится в сообщении.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 5 ноября.

 
 
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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был также сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов,...
 
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