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В духе советских традиций: МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента

17.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусском МИД считают, что резолюция по Беларуси показывает "непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".



Белорусский МИД также назвал документ агрессивным и не содержащим ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

"Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда", - отмечает ведомство.


При этом еропарламентарии призвали ЕС ввести жесткие политические и экономические санкции против режима Лукашенко и поддержать белорусский народ.
 
 
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В белорусском МИД считают, что резолюция по Беларуси показывает "непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный...
 
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