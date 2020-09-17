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В духе советских традиций: МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента
Источник материала: Партизан
В белорусском МИД считают, что резолюция по Беларуси показывает "непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".
Белорусский МИД также назвал документ агрессивным и не содержащим ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
"Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда", - отмечает ведомство.
Напомним,
При этом еропарламентарии призвали ЕС ввести жесткие политические и экономические санкции против режима Лукашенко и поддержать белорусский народ.
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В белорусском МИД считают, что резолюция по Беларуси показывает "непонимание происходящих в Беларуси процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный...
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