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Вакульчик назначен "смотрящим" за Бресткой областью

17.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уполномоченным представителем Лукашенко в Брестской области назначен госсекретарь Совета безопасности,экс-глава КГБ Валерий Вакульчик



В Могилевской области этим займется заместитель премьер-министра, экс-руковолитель Минска Анатолий Сивак. 

Соответствующее распоряжение сегодня подписал Лукашенко. 

В соответствии с документом Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Брестской области.
 
Теги: Минск
 
 
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Уполномоченным представителем Лукашенко в Брестской области назначен госсекретарь Совета безопасности,экс-глава КГБ Валерий Вакульчик
 
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