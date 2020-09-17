Митинг за поддержание мира и безопасности прошел в Минске у посольства Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске у посольства Польши прошел митинг против вмешательства во внутренние дела страны и за поддержание мира и безопасности , сообщает «МИР 24». Также пикет приурочили к историческому дню: 17 сентября 1939 года в результате похода Красной Армии воссоединились Западная Беларусь и БССР. После польско-советской войны 1919-1920 годов и подписания Рижского мирного договора западные территории были присоединены к Польше.

У здания посольства собрались сторонники власти: активисты общественных организаций, молодежь. Многие взяли с собой национальный флаг, а также плакаты, кто-то был в одежде военных лет. Помимо лозунгов митингующие еще исполнили гимн Беларуси.

«Мы – та молодежь, которая действительно переживает за все политические проблемы в нашей стране. Мы пришли показать сотрудникам Польского посольства, а также другим странам, что у нас есть свой народ, своя власть. Все проблемы внутренние мы будем решать самостоятельно», – сказала участница акции.

«Решили прийти сюда и показать, что мы неделимы, мы целостны и мы никому нашу страну не отдадим», – отметил участник митинга.

Отметим, что белорусы и ранее собирались у посольства Польши и Литвы с призывами не вмешиваться во внутренние дела страны.