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Митинг за поддержание мира и безопасности прошел в Минске у посольства Польши
17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске у посольства Польши прошел
У здания посольства собрались сторонники власти: активисты общественных организаций, молодежь. Многие взяли с собой национальный флаг, а также плакаты, кто-то был в одежде военных лет. Помимо лозунгов митингующие еще исполнили гимн Беларуси.
«Мы – та молодежь, которая действительно переживает за все политические проблемы в нашей стране. Мы пришли показать сотрудникам Польского посольства, а также другим странам, что у нас есть свой народ, своя власть. Все проблемы внутренние мы будем решать самостоятельно», – сказала участница акции.
«Решили прийти сюда и показать, что мы неделимы, мы целостны и мы никому нашу страну не отдадим», – отметил участник митинга.
Отметим, что белорусы и ранее собирались у посольства Польши и Литвы с призывами не вмешиваться во внутренние дела страны.
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У здания собрались сторонники власти: активисты общественных организаций, молодежь.
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