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Митинг за поддержание мира и безопасности прошел в Минске у посольства Польши

17.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске у посольства Польши прошел митинг против вмешательства во внутренние дела страны и за поддержание мира и безопасности, сообщает «МИР 24». Также пикет приурочили к историческому дню: 17 сентября 1939 года в результате похода Красной Армии воссоединились Западная Беларусь и БССР. После польско-советской войны 1919-1920 годов и подписания Рижского мирного договора западные территории были присоединены к Польше.

У здания посольства собрались сторонники власти: активисты общественных организаций, молодежь. Многие взяли с собой национальный флаг, а также плакаты, кто-то был в одежде военных лет. Помимо лозунгов митингующие еще исполнили гимн Беларуси.

«Мы – та молодежь, которая действительно переживает за все политические проблемы в нашей стране. Мы пришли показать сотрудникам Польского посольства, а также другим странам, что у нас есть свой народ, своя власть. Все проблемы внутренние мы будем решать самостоятельно», – сказала участница акции.

«Решили прийти сюда и показать, что мы неделимы, мы целостны и мы никому нашу страну не отдадим», – отметил участник митинга.

Отметим, что белорусы и ранее собирались у посольства Польши и Литвы с призывами не вмешиваться во внутренние дела страны.



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Теги: Минск
 
 
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У здания собрались сторонники власти: активисты общественных организаций, молодежь.
 
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