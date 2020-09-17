|
В киевском ресторане произошел взрыв. По меньшей мере двое пострадали
Источник материала: Onliner
В ресторане в центре Киева произошел взрыв, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Обстоятельства выясняются.
Сообщение о взрыве
По предварительной информации, речь может идти про взрыв газа.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ресторане в центре Киева произошел взрыв, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Обстоятельства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)