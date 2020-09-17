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В киевском ресторане произошел взрыв. По меньшей мере двое пострадали

17.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ресторане в центре Киева произошел взрыв, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Обстоятельства выясняются.

Сообщение о взрыве прозвучало в эфире телеканала «Украина 24». ЧП произошло в заведении на Андреевском спуске. На месте работает полиция, там же находятся медики и машины спасателей.

По предварительной информации, речь может идти про взрыв газа.

(будет дополнено)

 
 
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В ресторане в центре Киева произошел взрыв, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Обстоятельства...
 
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