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life:) запустил «обменник» минут на гигабайты и обратно
Источник материала: Onliner
Оператор life:) сообщил о новой услуге для своих абонентов: обмен трафика неизрасходованных минут на интернет-трафик и обратно. Пока что услуга доступна на тарифах «Шейк Мини» и «Шейк».
«Курс» такой: 1 гигабайт можно обменять на 25 минут, а вот для покупки 1 ГБ трафика придется выложить уже все 50 минут. Обмен доступен в мобильном приложении «Мой life:)», в личном кабинете и по USSD-запросам *3330# или *105#.
Также неиспользованным трафиком с тарифов «Шейк Мини», «Шейк» и Play можно поделиться с другими абонентами life:). Услуга реализована в приложении «Мой life:)», в личном кабинете и через USSD на номер *3331# либо *105#.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Оператор life:) сообщил о новой услуге для своих абонентов: обмен трафика неизрасходованных минут на интернет-трафик и обратно. Пока что услуга доступна на тарифах...
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